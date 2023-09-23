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Отставка Абаскаля – опасность для «Спартака». Необдуманный шаг приведёт к новой перестройке

вчера, 12:50
Абаскаль Гильермо
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Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник

Хотя есть и аргументы в пользу увольнения.

В преддверии московского дерби за перспективы «Спартака» не так спокойно – команду лихорадит с самого старта сезона, но если в первых турах «красно-белые» всё же одерживали победы, то теперь хрупкий баланс нарушен. Об отставке Гильермо Абаскаля говорят не первый день. Обсудим аргументы каждой из сторон.

За отставку. Постоянные вопросы к ротации

На первых порах самый волнующий вопрос – почему Руслан Литвинов играет центрального защитника, а не опорника? Позднее к этому добавился ещё один – почему за единственную ошибку с «Уралом» его сажают на скамейку, а Денисов выходит на поле регулярно? Или почему Роман Зобнин всё ещё появляется в старте, хотя есть хорошо проявивший себя в Кубке Пруцев?

Абаскаль не решается оставлять в запасе на матчи чемпионата опытных лидеров «красно-белых». Георгий Джикия лишь недавно уступил место Срджану Бабичу, но полезно иногда усадить на скамейку и Квинси Промеса – да, голландец принёс москвичам кубковую победу над «Пари НН», но до этого был крайне средний матч против «Краснодара».

Против. Очередная перестройка

Конечно, при явных признаках болезни с лечением лучше не медлить. С другой стороны – посмотрите, сколько боссы «Спартака» вложили в усиление этим летом. Команда подписала Хесуса Медину, Тео Бонгонду, Рябчука, Бабича – в общей сложности потратила предположительно 24 миллиона евро. Все эти приобретения – под футбол Абаскаля. И что будет в случае отставки испанца? Не только очередные поиски тренера, но и новые крупные траты.

Яркий пример – когда после Олега Кононова, игравшего в два центральных защитника пришёл Тедеско с тройкой, а после ухода Доменико назначили Руя Виторию. Снова начался переход к двум центрбекам. Но наставник не получил исполнителей под свой футбол – и провалился. Опять по новой?

За отставку. Одни и те же грабли

Хотя и Абаскаль никаких признаков исправления не подаёт. Прошлой весной проявился главный порок тренера – метания в кризисных ситуациях. Тогда он постоянно тасовал схемы и сочетания, теперь не мог выбрать основную пару центрдэфов.

На принципиальнейший поединок против «Зенита» вдруг ушёл от базовых «4-3-3» и вновь попробовал схему «4-3-1-2» с ромбом в центре. Неподготовленные к резким изменениям игроки ожидаемо провалились.

Гильермо выдаёт много задумок на каждый матч – треугольники на флангах, тот же ромб, перестроение на три центральных защитника. Но все они проявляются импульсами, не носят системный характер. И поэтому игроки дольше привыкают к новым амплуа, чем реализуют задумку. О последовательности и речи не идёт.

Против. Нет чётких альтернатив для продолжения курса

В продолжение предыдущего контраргумента. Может, на тренерскую рокировку и можно пойти – иначе последствия могут оказаться фатальными. Но отправлять Абаскаля в отставку следует лишь в том случае, если есть кандидат, который продолжит намеченный курс. Таких на российском рынке нет.

Хотя в буре мимолётных идей уже сложно разобрать, что является философией «Спартака» Абаскаля.

За отставку. Слишком много влияния в клубе

Зимой испанский менеджер косвенно конфликтовал со спортивным директором Полом Эшуортом. Английский менеджер пытался привезти опорника Максимовича из «Хетафе», но Гильермо хотел более утонченного исполнителя на эту позицию – Неманья же совсем не умел играть в пас. Дальше представители Абаскаля продавили кандидатуру Томаша Тавареша.

Летом те же агенты привели в команду Тео Бонгонду. Это не плохо – Томаш делал разницу, пока был здоров, Тео разрывает на свободном пространстве сейчас.

Только у наставника всё больше влияния в клубе – потому, что Эшуорт не на хорошем счету (отсюда и слухи об отказе продавать Денисова в «Лилль» за 11 миллионов евро), так как «Лукойл» не имеет опыта в футбольном менеджменте. Последним остаётся лишь довериться испанцу в футбольных вопросах и финансировать усиление.

Когда такой вес в клубе у опытного специалиста, который давно здесь работает, вопросов нет – но Гильермо в Москве только год.

Против. Провалы не беспросветны

Была же серия из пяти побед подряд на старте сезона – и москвичи играли прилично, пусть и не без огрехов. На «Рубин» Абаскаль подготовил отлично сработавшую установку с треугольниками на фланге, которые образовывали латерали, вингеры и инсайды. Другой вопрос, что она не нашла продолжения – и против «Урала» с «Зенитом» «Спартак» играл уже в другом формате.

На кубковый поединок против «Динамо» подобрался отличный стартовый состав – и все сыграли очень ярко, победили 4:1. Не возникало вопросов ни в продвижении мяча, ни в игре без него. Просто наставнику стоит повременить с экспериментами, найти работающие рычаги и развивать их – и отказаться от чрезмерного упрямства, которое и привело к поражениям от «Урала» и «Зенита».

Итог. Ввязываться в перестройку без плана – такое же зло, как и бездействие

Потому что проблемы при Абаскале видны сейчас – а последствия необдуманной отставки проявятся позднее. Идеальный сценарий – если руководство москвичей подберёт кандидатов и назначит нового тренера перед зимней паузой – тогда у него будет время на полноценные сборы. Иначе рокировка принесёт больше вреда, чем пользы. Уж боссы «Спартака» знают это лучше, чем кто-либо.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:09
- Автор прав. Много и "за", но много и "против". Но наши с вами мнения, если честно, "коту под хвост"! Как руководство клуба решит - так тому и быть. Пусть он и начинающий, пусть только учится, ну и что?

- У Семака в Зените сначала тоже не всё шло гладко. Но он быстро "научился": наладил "микроклимат" в команде, нашёл подход к "каждому!" игроку и взял пять чемпионств подряд.

- Согласен, у Спартака и Зенита - немного разные финансовые возможности (в смысле приобретения новых игроков), но дайте же Абаскалю поработать. Возможно, что у него получится создать классную команду. Ну ведь получается же у него (правда нечасто).

- А часто менять тренеров, которые потом меняют состав, а им надо сыграться, а результаты не очень, снова смена тренера, снова смена состава...

- Короче - это песня без начала и конца... Это тупик.
ABir
ABir
вчера в 22:34
Еще очень рано списывать в утиль Абаскаля, как бы этого кому-то не хотелось. Он еще не все сказал в Спартаке.
wkbwza866wer
wkbwza866wer
вчера в 18:35
Пока брат Федуна и его друзья будут влиять на атмосферу в СМ - команду будет лихорадить! Влияние Карпина на развал СМ все еще продолжается. Атмосфера анти Унаи Эмери .......
Байкал-38
Байкал-38 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 18:10
А вы считаете Спартак командой на которой учатся?
Я лично думаю, что Спартак это один из топов РПЛ и команда должна бороться за высокие места, в том числе чемпионство должно стоять на первом месте.

А мы сейчас видим как юнцу отдали команду с большим бюджетом и с приличным набором игроков. На мол парень экспериментируй, набирайся опыта, может в будущем тебе пригодиться, а Спартак... ну как получится, всё равно Зенит чемпион, а нам и популярности в прессе хватит.
Но от такой психологии толку не будет, да и с Абаскаля походу тоже.
kazakoff
kazakoff ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:02
Великие тренеры тоже с чего-то начинали и тоже ошибались
Я лишь говорю что нужно время
Если бы были конфликты в команде (типа МЮ) , то другое дело
Байкал-38
Байкал-38 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Так с тем, что болельщики любого клуба хотят чемпионства я и не спорю.
В Спартаке это желание и требования порой мешает игрокам и тренерскому составу.
Тут же вопрос в другом. Если в Спартаке хотят чемпионства, то почему руководство делает очень странные шаги, которые наоборот отдаляют их от чемпионства?
Спартаку нужен тренер с опытом, который не будет прогибаться под давлением болельщиков и не обращать на мнение большинства ветеранов клуба.
Но Спартак берёт юнца, который только в теории знает, что такое футбол и экспериментируют, набивая себе шишки.
Да Абаскалю возможно это всё пригодиться через лет так десять, а вот зачем это Спартаку?
С Абаскалем Спартак не готов ещё долго будет и вряд ли когда будет готов.
Мало иметь приличный состав и топ игроков, надо, что бы ещё тренерская мысль присутствовала. А сейчас она в Спартаке отсутствует от слова полностью.
kazakoff
kazakoff ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:15
Так чемпионства хотят болельщики, всегда и с любым составом
И это нормально, но объективно Спартак ещё не готов
Байкал-38
Байкал-38 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 15:53
Всё правильно, кроме последнего.
Абаскаль изначально не приходил в Спартак делать его чемпионом, он пришёл с одной единственной целью, учиться.
Почему он выбрал Спартак?
Ну тут мне кажется ответ очевиден. В европейских чемпионатах ему бы не доверили топ команду страны с таким подбором игроков и таким бюджетом, а в Спартаке непонятно почему на это пошли.
Команда теряет много очков именно из-за тренера, он даже удачный матч может своими ходами перевернуть.
Сейчас Спартак не просто без тренера, так тренер ещё и откровенно гробит команду.
Выручает только подбор игроков, которые могут иногда показывать приличный футбол, но к тренеру это вообще никак не относится.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:27
Дайте поработать человеку, он ищет игру, экспериментирует
Всё равно чемпионства не видать
Лучше наладить связи футболистов и потом выигрывать
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:30
Не трогайте Абаскаля, это тренер, который олицетворяет Спартак в 21 веке!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ True Story (раскрыть)
вчера в 13:20
это Семака?))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:19
Сегодня Гильермо ответит на все вопросы, особенно если усадит Соболева и Зобнина на скамейку
True Story
True Story
вчера в 13:05
    Гость
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