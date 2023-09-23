Сухина прокомментировал расторжение контракта с «Факелом»

Бывший начальник команды футбольного клуба «Факел» прокомментировал своё расставание с воронежцами.

Всё написано в заявлении клуба — контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Никаких подводных камней здесь нет, скандальных подробностей искать не стоит. Мы с клубом совместно пришли к такому решению. Ничего плохо здесь нет, юридический момент.

Конечно, в такой обстановке, когда болельщики ходят на футбол и безумно любят команду, приятно работать. В «Факеле» хороший коллектив, который сумел добиться определенного успеха, выйдя в РПЛ после долгого периода в Первой лиге. Я благодарен всему коллективу.

Пока конкретных планов нет. Мы только вчера пришли к этому решению.