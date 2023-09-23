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Сухина прокомментировал расторжение контракта с «Факелом»

вчера, 14:54

Бывший начальник команды футбольного клуба «Факел» Станислав Сухина прокомментировал своё расставание с воронежцами.

Всё написано в заявлении клуба — контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Никаких подводных камней здесь нет, скандальных подробностей искать не стоит. Мы с клубом совместно пришли к такому решению. Ничего плохо здесь нет, юридический момент.

Конечно, в такой обстановке, когда болельщики ходят на футбол и безумно любят команду, приятно работать. В «Факеле» хороший коллектив, который сумел добиться определенного успеха, выйдя в РПЛ после долгого периода в Первой лиге. Я благодарен всему коллективу.

Пока конкретных планов нет. Мы только вчера пришли к этому решению.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:55
Это рубрика - без комментариев. Вникать в эти замысловатые отношения нет ни смысла, ни желания.
Ванечка
Ванечка ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:05
Добра Вам! ... тут, как говориться все двояко...Чем плох Сухина? В инете выдумали байку о якобы его влиянии на судейский корпус и сами же в неё поверили.... а теперь его перестали пускать в судейские, а без этого он просто пустое место и типа нафиг он не нужен.... НО....а работу его как начальника команды вообще со стороны увидеть невозможно, а значит и оценить.... Ну а скрывать каждому есть что...:)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 18:46
Что именно он скрывает?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:46
Какого плана тренера?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:19
" По обоюдному согласию". Г-н Сухина, согласие не возникает одномоментно у двух сторон. Обязательно должен быть инициатор и предположу, что им были не вы. Кто ж добровольно уходит с хорошо оплачиваемой должности ? .
А потому хотелось бы узнать, чем вы не устроили воронежцев...
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:15
Есть предчувствие что он что то не договаривает...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:08
Надо найти хорошего тренера,чтобы дал результат!
Гость
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