Сухина прокомментировал расторжение контракта с «Факелом»

Бывший начальник команды футбольного клуба «Факел» Станислав Сухина прокомментировал своё расставание с воронежцами.
Всё написано в заявлении клуба — контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Никаких подводных камней здесь нет, скандальных подробностей искать не стоит. Мы с клубом совместно пришли к такому решению. Ничего плохо здесь нет, юридический момент.
Конечно, в такой обстановке, когда болельщики ходят на футбол и безумно любят команду, приятно работать. В «Факеле» хороший коллектив, который сумел добиться определенного успеха, выйдя в РПЛ после долгого периода в Первой лиге. Я благодарен всему коллективу.
Пока конкретных планов нет. Мы только вчера пришли к этому решению.
А потому хотелось бы узнать, чем вы не устроили воронежцев...
А потому хотелось бы узнать, чем вы не устроили воронежцев...