Гаттузо — новый главный тренер «Марселя»

«Марсель» возглавил Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Специалист стал первым итальянским тренером команды с 1958 года, когда ей руководил Джузеппе Зилицци.
«Марсель» возглавил Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Специалист стал первым итальянским тренером команды с 1958 года, когда ей руководил Джузеппе Зилицци.
Марселю нужен тренер авторитетный, желатьльно даже авторитетным именно для местных болельщиков мне кажется Зидан больше бы подожел на эту роль, чем Гаттузо
Марселю нужен тренер авторитетный, желатьльно даже авторитетным именно для местных болельщиков мне кажется Зидан больше бы подожел на эту роль, чем Гаттузо
А так посмотрим, что получится у него
А так посмотрим, что получится у него
Да, все эти качества были у Дженнаро игрока, но как тренер, он запомнился лишь как мотиватор и победитель Кубка Италии с Наполи, а так, ни в Милане, ни в том же Наполи, ни в Валенсии ничего своим командам не дал. Ну может быть в Милане что-то и было в плане игры, точно не скажу, но результатов удовлетворительных вроде как не было.
Да, все эти качества были у Дженнаро игрока, но как тренер, он запомнился лишь как мотиватор и победитель Кубка Италии с Наполи, а так, ни в Милане, ни в том же Наполи, ни в Валенсии ничего своим командам не дал. Ну может быть в Милане что-то и было в плане игры, точно не скажу, но результатов удовлетворительных вроде как не было.