Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2023/2024

Гаттузо — новый главный тренер «Марселя»

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Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 22:47
Похоже, Марселю ничего не светит в этом сезоне.
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:11
Отвечу Вам как Никулин в знаменитой картине Опепация Ы....- "тренируйся лучше на кошках!" Марсель - это не тот клуб, на котором нужно набивать шишки
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Справа у них еще в защите Кафу играл, вот, он- был креативный и с фантазией. Но, правда- хитрый был и подленький, вечно со своей ехидной циничной улыбочкой.
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:06, ред.
Приветствую!
Может набирается опыта как тренер?
Не все же Маурами Жозе рождаются)
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:04, ред.
Приветствую Вас!

Да, все эти качества были у Дженнаро игрока, но как тренер, он запомнился лишь как мотиватор и победитель Кубка Италии с Наполи, а так, ни в Милане, ни в том же Наполи, ни в Валенсии ничего своим командам не дал. Ну может быть в Милане что-то и было в плане игры, точно не скажу, но результатов удовлетворительных вроде как не было.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:03
Привет Виктор!
Правый защитник... Очень жёсткий...
Не худший вариант в футболе, ему по уставу разрушать надо было...)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:37
Привет, Олег!
Читаешь мои мысли!!! Тоже не понимаю, что в нем особенного как в тренере. Носился по полю как угорелый- без малейшей фантазии и креатива...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:36
Марсель портовый город -"пиратский" характер Дженнаро может "встряхнуть" команду...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:32
Его напоминает)))
А так посмотрим, что получится у него
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:31
"...Что такого есть в Гаттузо, что все кризисные команды назначают его главным тренером??"

Мне он запомнился как жесткий, силовой, выносливый, упёртый. с большой силой воли игрок...
Может боссы Марселя что то из этой обоймы хотят привить марсельцам? Как думаешь?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 21:23
Это шанс и для Гаттузо и для Марселя.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:07
Да уж, похоже провансальцы решили и дальше бороться за выживание. Что такого есть в Гаттузо, что все кризисные команды назначают его главным тренером?? Игрок Дженнаро был великолепный, а тренер так себе....
Марселю нужен тренер авторитетный, желатьльно даже авторитетным именно для местных болельщиков мне кажется Зидан больше бы подожел на эту роль, чем Гаттузо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:03
Красавчик может быть, но непохоже, чтобы он был приличным тренером. Но да, удачи, может всё-таки получится.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:00
Красавчик Гаттузо, Удачи тебе в любом случае ! 👍✊️
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