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Телеканал «Футбол» будет показывать матчи чемпионата Китая

вчера, 19:16

Телеканал «Футбол» покажет матчи первенства Китая. В пресс-релизе сказано:

Сегодня мы с гордостью представляем вам новый вызов – китайскую Суперлигу, которая обещает стать новым громким трендом, особенно в то время, когда наша страна все больше внимания обращает на Восток.

Наряду с ведущими европейскими футбольными лигами, китайская Суперлига входит в пятерку самых посещаемых футбольных чемпионатов в мире. Здесь сияли футбольные звезды Оскара, Феллаини, Паулиньо, Халка, Акселя Витселя, Карраско, Маскерано и других великих футболистов.

Мы искренне верим, что нашим зрителям будет увлекательно следить за этим потрясающим футбольным чемпионатом, который справедливо заслужил звание самого популярного в Азии.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:42
Они опоздали этак лет на пять. Звезд там уже не осталось. Сейчас все едут в Саудовскую Аравию.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:39
Вот именно, что звезды сияли. Китайская лига уже не та.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:23
Всю жизнь ждал!
Ура ура ура!
Сп62
Сп62
вчера в 20:19
Ну, разве можно сравнить китайскую лигу с АПЛ? Скоро будем выбирать владельца Золотого мяча из Поднебесной.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:06
что там интересного?
Futurista
Futurista
вчера в 20:00
Можно без перевода...
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