Телеканал «Футбол» будет показывать матчи чемпионата Китая

Телеканал «Футбол» покажет матчи первенства Китая. В пресс-релизе сказано:

Сегодня мы с гордостью представляем вам новый вызов – китайскую Суперлигу, которая обещает стать новым громким трендом, особенно в то время, когда наша страна все больше внимания обращает на Восток.

Наряду с ведущими европейскими футбольными лигами, китайская Суперлига входит в пятерку самых посещаемых футбольных чемпионатов в мире. Здесь сияли футбольные звезды Оскара, Феллаини, Паулиньо, Халка, Акселя Витселя, Карраско, Маскерано и других великих футболистов.

Мы искренне верим, что нашим зрителям будет увлекательно следить за этим потрясающим футбольным чемпионатом, который справедливо заслужил звание самого популярного в Азии.