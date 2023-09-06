Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на показ Евро-2024

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вчера, 20:12

Онлайн-кинотеатр Okko предъявил обвинения «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию поединков чемпионата Европы 2024 года холдингу «Газпром-медиа».

В июле 2021 года в Okko сообщили о покупке у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивных прав на трансляцию всех игр европейских сборных, которые проводятся под эгидой УЕФА , вплоть до 2028 года. Однако в Okko отметили, что несмотря на наличие действующего контракта, летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права телеканалу «Матч ТВ», который относится к холдингу «Газпром-медиа».

Okko уведомил руководство «Газпром-медиа» о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документы. Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин дал комментарий по теме: