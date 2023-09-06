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Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на показ Евро-2024

вчера, 20:12

Онлайн-кинотеатр Okko предъявил обвинения «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию поединков чемпионата Европы 2024 года холдингу «Газпром-медиа».

В июле 2021 года в Okko сообщили о покупке у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивных прав на трансляцию всех игр европейских сборных, которые проводятся под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Однако в Okko отметили, что несмотря на наличие действующего контракта, летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права телеканалу «Матч ТВ», который относится к холдингу «Газпром-медиа».

Okko уведомил руководство «Газпром-медиа» о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документы. Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин дал комментарий по теме:

Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли. Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko.

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Источник: championat.com Фото: Сайт radiotimes.com
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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:45
Значит у ОККО плохая реклама. Я об этом первый раз слышу, наверное тогда я загружу это предложение. Раньше я платно смотрел Апл в ОККО. Сейчас нашел возможность смотреть все лиги бесплатно
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:59
Окко прав. Эксклюзивные права всегда дороже, чем простые. Не просто так за них переплатили.
протон
протон
сегодня в 07:45
Если кто-то тут радуется тому, что типа же матч покажет бесплатно часть игр, а на ОККО всё только по подписке, то вы ребята отстали! У ОККО есть свой собственный бесплатный канал, который можно спокойно смотреть в приложении ОККО без всяких подписок! Потом так же он есть в приложении Кинопоиск, наконец на сайте по запросу есть тоже он. Смотреть можно на любом устройстве. Завтра у них и трансляция есть одна и потом стартует онлайн всех матчей.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:12
Okko за око?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:41
Я посмотрел, ситуация вообще типично российская - если ДАЖЕ Окко не правы, получается, дочка одной госкомпании, "Сбера", продала дочке другой госкомпании, "Газпрома", права на трансляции. Вот такой бизнес.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:33
"....покрепче их бей,а не то прослывёшь пацифистом,и пряников сладких отнять у врага не забудь!"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:55
Пауки начали жрать друг друга
Гость
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