Сотрудники «Матч ТВ» получили государственные награды

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вчера, 11:29

Указом Владимира Путина сотрудники «Газпром‑Медиа Холдинга» и «Матч ТВ» получили государственные награды, также работников наградили почётными грамотами и благодарностями.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин и продюсер «Гуд Стори Медиа» Антон Щукин награждены медалью «За труды в культуре и искусстве», Дмитрий Губерниев получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации.

Орденом Дружбы отмечены Тина Канделаки и Юлия Голубева.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила директор по персоналу «Газпром‑Медиа Холдинга» Антонина Приезжева и заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Людмила Смирнова.

Почётными грамотами президента России за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу награждены Василий Конов, заместитель генерального директора телеканала Марина Савина, а также директор дирекции тематических каналов Ольга Щукина.

Георгию Черданцеву, Дмитрию Занину, директору дирекции по маркетингу телеканала Дмитрию Лимарю и главному режиссёру дирекции студийного производства Юрию Фроловскому объявлены благодарности от президента.