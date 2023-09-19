Сотрудники «Матч ТВ» получили государственные награды

Указом Владимира Путина сотрудники «Газпром‑Медиа Холдинга» и «Матч ТВ» получили государственные награды, также работников наградили почётными грамотами и благодарностями.
Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин и продюсер «Гуд Стори Медиа» Антон Щукин награждены медалью «За труды в культуре и искусстве», Дмитрий Губерниев получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации.
Орденом Дружбы отмечены Тина Канделаки и Юлия Голубева.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила директор по персоналу «Газпром‑Медиа Холдинга» Антонина Приезжева и заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Людмила Смирнова.
Почётными грамотами президента России за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу награждены Василий Конов, заместитель генерального директора телеканала Марина Савина, а также директор дирекции тематических каналов Ольга Щукина.
Георгию Черданцеву, Дмитрию Занину, директору дирекции по маркетингу телеканала Дмитрию Лимарю и главному режиссёру дирекции студийного производства Юрию Фроловскому объявлены благодарности от президента.
Поэтому никого не удивляет доктор и академик многочисленных академий из Грозного или почётный гражданин около двухсот населённых пунктов Шаймиев (за каждый пункт 20 тыс в мес доплаты, по крошкам 4 миллиона в месяц!)
Тут из той же серии, раздали своим пожизненные ренты, директор по персоналу - "За Заслуги", реально?
Поэтому никого не удивляет доктор и академик многочисленных академий из Грозного или почётный гражданин около двухсот населённых пунктов Шаймиев (за каждый пункт 20 тыс в мес доплаты, по крошкам 4 миллиона в месяц!)
Тут из той же серии, раздали своим пожизненные ренты, директор по персоналу - "За Заслуги", реально?