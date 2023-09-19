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Сотрудники «Матч ТВ» получили государственные награды

вчера, 11:29

Указом Владимира Путина сотрудники «Газпром‑Медиа Холдинга» и «Матч ТВ» получили государственные награды, также работников наградили почётными грамотами и благодарностями.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин и продюсер «Гуд Стори Медиа» Антон Щукин награждены медалью «За труды в культуре и искусстве», Дмитрий Губерниев получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации.

Орденом Дружбы отмечены Тина Канделаки и Юлия Голубева.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила директор по персоналу «Газпром‑Медиа Холдинга» Антонина Приезжева и заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Людмила Смирнова.

Почётными грамотами президента России за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу награждены Василий Конов, заместитель генерального директора телеканала Марина Савина, а также директор дирекции тематических каналов Ольга Щукина.

Георгию Черданцеву, Дмитрию Занину, директору дирекции по маркетингу телеканала Дмитрию Лимарю и главному режиссёру дирекции студийного производства Юрию Фроловскому объявлены благодарности от президента.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:47
А тут можно ещё проще сказать !)
112910415
112910415
вчера в 12:39
всё смешалось давно ...
раньше награждали лучших, достойных
Иван Дунаев
Иван Дунаев
вчера в 12:08
Клоуны!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:48
Тут можно проще сказать, различные российские ордена и медали давно используются не по назначению, а именно, для "пожизненной ренты", так как к ним полагаются приличные жизненные довольствия.

Поэтому никого не удивляет доктор и академик многочисленных академий из Грозного или почётный гражданин около двухсот населённых пунктов Шаймиев (за каждый пункт 20 тыс в мес доплаты, по крошкам 4 миллиона в месяц!)

Тут из той же серии, раздали своим пожизненные ренты, директор по персоналу - "За Заслуги", реально?
7zt55fzv2fcj
7zt55fzv2fcj
вчера в 11:41, ред.
Дмитрий Губерниев получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации

Остановите планету - я сойду!

Этому мерзотному дилетанту-губошлёпу в сортире " Занято!" орать только с его хамской беспардонностью и крикливостью
Ванечка
Ванечка
вчера в 11:34
Тут им нужно штраф наложить, а не награды вручать... РПЛ не показывают и всякую чушь показывают.
Гость
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