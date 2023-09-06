«Матч ТВ» опубликовал заявление о показе игр отбора чемпионата Европы 2024

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ» отреагировал на обвинения Okko в адрес «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на показ Евро-2024.
Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Okko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.
На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Okko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Okko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.
Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований — этот случай не исключение. Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!».
"На сайте нас указали официальным вещателем, поэтому мы теперь тоже будем показывать." - хитропопость высшего уровня
"На сайте нас указали официальным вещателем, поэтому мы теперь тоже будем показывать." - хитропопость высшего уровня
"Ребе,мы тут с Мойшей не можем договориться!Слушаю тебя,Абрам....Ты прав,Абраша!.Теперь ты,Мойша!...И ты,Мойша,прав!...Ребе,как же так,ты говоришь,что мы оба правы??? И я тоже прав...".
"Ребе,мы тут с Мойшей не можем договориться!Слушаю тебя,Абрам....Ты прав,Абраша!.Теперь ты,Мойша!...И ты,Мойша,прав!...Ребе,как же так,ты говоришь,что мы оба правы??? И я тоже прав...".