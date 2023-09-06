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«Матч ТВ» опубликовал заявление о показе игр отбора чемпионата Европы 2024

вчера, 20:59

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ» отреагировал на обвинения Okko в адрес «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на показ Евро-2024.

Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Okko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Okko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Okko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований — этот случай не исключение. Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!».

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Источник: matchtv.ru Фото: Сайт hamburg-news
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:59
Ну да, ну да. А то вы не знали, что права уже есть у окко. Якобы не при делах.

"На сайте нас указали официальным вещателем, поэтому мы теперь тоже будем показывать." - хитропопость высшего уровня
neukomm
neukomm ответ Футболян (раскрыть)
сегодня в 09:07
Да и судья, как правило, тот ещё пи-с...
протон
протон
сегодня в 07:39
На ОККО работают жлобы и барыги , если раньше у них хоть обзоры 2х минутные были бесплатно , то теперь и их нет !
Футболян
Футболян
сегодня в 03:01
Почему матчтв показывает остальной мир, там же, говорят, геи и трансы. Матчтв что ЛГБТ пропагандой занимается?
ABir
ABir
вчера в 23:52
Зачем нам смотреть эти отборочные, в которых не играет Россия? Наш президент уже высказывался на тему: зачем нам такой мир, в котором не будет России.
Tex
Tex ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:30
Setanta Sport с копеешной подпиской и прилагой для андроидных телеков вам в помощь. Будет возможность смотреть все, что угодно)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:36
О наконец то вернули отборочное Евро на телек! Значит посмотрим на игру Роналду на бальшом экране в четверг а то надоело уже по пиратским трансляциям лазить искать в убогом качестве. Надеюсь будут показывать бальшой футбол стабильно!!
adekvat
adekvat
вчера в 22:25
Око моко, матч шматч, поверну тарелку проплачу шару за месяц буду смотреть что хочу.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:02
Колония,что-то пикает,против своих хозяев?!! Последствия могут быть печальные,могут вобще закрыть канал!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:00
Окко - платный канал для избранных и денежных. Матч-ТВ - для миллионов простых болельщиков, которые не имеют возможности подписаться на Окко. Мне не интересны хитросплетения их взаимоотношений, но вывод из сказанного ясен.
7q47yc5a9fje
7q47yc5a9fje
вчера в 21:51
Хорошая новость, всё хорошо что на пользу болельщику
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:45
Тем кто смотрит,"правота сторон" малоинтересна.В хитросплетениях их взаимоотношений могут разобраться только органы следствия.
"Ребе,мы тут с Мойшей не можем договориться!Слушаю тебя,Абрам....Ты прав,Абраша!.Теперь ты,Мойша!...И ты,Мойша,прав!...Ребе,как же так,ты говоришь,что мы оба правы??? И я тоже прав...".
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