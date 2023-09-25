Умяров рассказал, о чём говорил с арбитром Кукуяном после матча с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, о чём говорил с главным арбитром матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0) Павлом Кукуяном после окончания встречи.
Мы всегда хорошо общаемся. Любим поговорить. Был эпизод, когда Зобнин давал мне передачу, а мяч коснулся судьи и в итоге дошёл игроку «Динамо». Я спросил, почему он не остановил игру. Он сказал, что траекторию это особо не изменило. В целом вопросов к арбитру нет. Мы тянули время? Это нормально. Мы тоже после поражений жалуемся, когда соперники тянут время.
Лично я до сих пор вижу его сырым и не сбалансированным. Очень много брака и невынужденных ошибок. Причём годы-то идут, но тот же Пруцев смотрится интереснее.
Лично я до сих пор вижу его сырым и не сбалансированным. Очень много брака и невынужденных ошибок. Причём годы-то идут, но тот же Пруцев смотрится интереснее.
Раньше никто время не тянул, бывало начинали перепасовки устраивать между собой в последние поторы-две минуты, но затягивать время такого не было.
Раньше никто время не тянул, бывало начинали перепасовки устраивать между собой в последние поторы-две минуты, но затягивать время такого не было.
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!! Раньше, в советское время- футбол был другим, люди были другими, идеалы были другими!!! Что касается Спартака, то при Бескове, спартачи, вообще не понимали и не знали- что значит тянуть время!!! Команда была нацелена только на атаку и атакой жила!!! Были конечно игры в европейских кубках, когда соперник прижимал КБ к их воротам и Спартак вынужден был отбиваться, как было в играх с Кайзерслаутерном или Кёльном... Но время, Спартак- никогда не тянул!!!!!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!! Раньше, в советское время- футбол был другим, люди были другими, идеалы были другими!!! Что касается Спартака, то при Бескове, спартачи, вообще не понимали и не знали- что значит тянуть время!!! Команда была нацелена только на атаку и атакой жила!!! Были конечно игры в европейских кубках, когда соперник прижимал КБ к их воротам и Спартак вынужден был отбиваться, как было в играх с Кайзерслаутерном или Кёльном... Но время, Спартак- никогда не тянул!!!!!!!