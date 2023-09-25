Умяров рассказал, о чём говорил с арбитром Кукуяном после матча с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» рассказал, о чём говорил с главным арбитром матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0) Павлом Кукуяном после окончания встречи.

Мы всегда хорошо общаемся. Любим поговорить. Был эпизод, когда Зобнин давал мне передачу, а мяч коснулся судьи и в итоге дошёл игроку «Динамо». Я спросил, почему он не остановил игру. Он сказал, что траекторию это особо не изменило. В целом вопросов к арбитру нет. Мы тянули время? Это нормально. Мы тоже после поражений жалуемся, когда соперники тянут время.