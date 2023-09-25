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Умяров рассказал, о чём говорил с арбитром Кукуяном после матча с «Динамо»

вчера, 10:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, о чём говорил с главным арбитром матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0) Павлом Кукуяном после окончания встречи.

Мы всегда хорошо общаемся. Любим поговорить. Был эпизод, когда Зобнин давал мне передачу, а мяч коснулся судьи и в итоге дошёл игроку «Динамо». Я спросил, почему он не остановил игру. Он сказал, что траекторию это особо не изменило. В целом вопросов к арбитру нет. Мы тянули время? Это нормально. Мы тоже после поражений жалуемся, когда соперники тянут время.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:50
Приветище и Салютище, Ваня- Дружище!!!!!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!! Раньше, в советское время- футбол был другим, люди были другими, идеалы были другими!!! Что касается Спартака, то при Бескове, спартачи, вообще не понимали и не знали- что значит тянуть время!!! Команда была нацелена только на атаку и атакой жила!!! Были конечно игры в европейских кубках, когда соперник прижимал КБ к их воротам и Спартак вынужден был отбиваться, как было в играх с Кайзерслаутерном или Кёльном... Но время, Спартак- никогда не тянул!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:43
Доброго Здоровья Capral!
Раньше никто время не тянул, бывало начинали перепасовки устраивать между собой в последние поторы-две минуты, но затягивать время такого не было.
112910415
112910415
вчера в 11:33
разговорчивый ...
работать над собой надо, расти
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:18
Игроки слишком разговорчивы - судьи должны это пресекать...
Neuron0007
Neuron0007 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 11:07
В этой ссылке ничего не видно... "Изучив статистику, я понял, что такой исход реален." - смешно))) Вам просто нечего предъявить.
lotsman
lotsman
вчера в 11:03
Игра мне показалась сумбурной и невнятной. Спартак не похож на себя, прежнего, постоянно атакующего.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Neuron0007 (раскрыть)
вчера в 10:58
https://www.soccer.ru/matches/1340384 - это ссылка, на которой вы сможете посмотреть коэффициенты на этот матч на этом сайте. Ссылки на сторонние БК я скинуть здесь не могу по правилам сайта, но они у меня есть. Если вам нужно - я найду способ их вам предоставить.
И да, я поставил неслучайно. Изучив статистику, я понял, что такой исход реален. Если вы ставите случайно, без анализа - грош цена вашим прогнозом. Но тем не менее, букмекеры выставили такие коэффициенты опираясь на своё видение. Ошибки в работе сайта не было - если я вижу ошибку, всегда сообщаю.
Жду Ваших извинений.
Mekail
Mekail
вчера в 10:50
Тянули время ... это не Спартак.... Рыжий совсем не знает историю клуба....
antant1
antant1
вчера в 10:49
Когда Умяров выходит на поле, у меня настроение сразу портится)
Neuron0007
Neuron0007 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 10:48
Вы только написали большие цифры - 70 и 60, но на самом деле эти цифры не относятся к матчу Реал Сосьедад — Хетафе. Реал Сосьедад до вчерашнего матча с Хетафе, играл 5 раз, выиграл только один раз из пяти. Атлетик сыграл 6 матчей, выиграл 4 из них. Что значит, что нынешнее состояние команды Атлетик выше, чем у команды Реал Сосьедад. И поэтому, букмекеры 1.64 дали Атлетику, 6.20 дали Хетафе. В таких порядках 1:2 в первом тайме может быть и 41 и 51! Но, еще раз отметим, что нынешнее состояние команды Атлетик выше, чем у команды Реал Сосьедад. Вчера, в матче Реал Сосьедад — Хетафе не была такая разница 1.64 - 6.20, что говорит о том, что 1-й тайм - Гости выиграют и обе команды забьют коэффициент 51 это но́нсенс, не математика. А Вы поставили на не математику, а на но́нсенс. И теперь рисуете цифры, которые не относятся к матчу Реал Сосьедад — Хетафе. И никто не обвиняет Вас в мошенничестве, чтобы потом еще и извинился. Я просто говорил о честности: честность - другое понятие, мошенничество - другое. Не нужно использовать слова, которые не относятся к делу. Мы все здесь ради математики и интриги, а Ваша ставка не из этой сферы. Не видите это? Бог с вами.
Capral
Capral
вчера в 10:42, ред.
Не припомню, чтобы Спартак, когда либо, в своей Великой истории тянул время. В советские времена- этого точно не было, никогда!!! Команда, которая в самые худшие свои годы, всегда, на любого соперника шла с открытым забралом- время не тянет!!!
makkie
makkie
вчера в 10:36
Интересно, мы дождёмся того дня, когда Наиль начнёт прогрессировать?
Лично я до сих пор вижу его сырым и не сбалансированным. Очень много брака и невынужденных ошибок. Причём годы-то идут, но тот же Пруцев смотрится интереснее.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:29
Может и так,а моет и нет, может сказал судье пару ласковых!
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