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Шафеев рассудит «Крылья Советов» и «Спартак». Назначения на 10-й тур РПЛ

вчера, 13:44

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

29 сентября (пятница)

«Ростов» – «Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Зуев.

30 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Хральцов.

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Эдуард Малый.

1 октября (воскресенье)

«Факел» – «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артём Любимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Москалёв; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 00:48
«Рубин» – «Краснодар»....инспектор – Сергей Лапочкин. Кащей бессмертный, честное слово. Уже выгнали отовсюду, а оно лезет. Тьфу...
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 17:34, ред.
Всех поздравляю! Динамо выиграло Кубок США. В финале повержен Интер. Счет матча 0 : 2
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:31
На игру в Самаре могли бы и поприличнее судью поставить. На этого Соболев будет орать, а он молча выслушивать. Или на симуляции реагировать. Но все равно КС должны показать кто на сегодня в РПЛ сильнее, а кто скандальнее.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:50
Без разницы,всё будет как всегда : Проигравшие недовольны,выигравшие критикуют реакцию проигравших,а зенитовцы недовольны в любом случае,ибо они всегда "проигрывают сами себе",а "выигрывают вопреки судейскому произволу".
Гость
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