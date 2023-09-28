Шафеев рассудит «Крылья Советов» и «Спартак». Назначения на 10-й тур РПЛ

«Ростов» и ЦСКА устроили голевое шоу. «Армейцы» без побед в пяти турах РПЛ подряд «Ростов» и ЦСКА устроили голевое шоу. «Армейцы» без побед в пяти турах РПЛ

Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Джокер Глушенков и короли камбэков Среди героев футболист, получивший красную карточку.

Промес, Дзюба, Соболев и Виллиан. Главные скандалисты РПЛ 2023/24 Футболисты с тягой к перепалкам, провокациям и другим приключениям.

Отставка Абаскаля – опасность для «Спартака». Необдуманный шаг приведёт к новой перестройке Хотя есть и аргументы в пользу увольнения.