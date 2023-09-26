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Арбитр Федотов оценил работу Кукуяна на матче «Спартака» и «Динамо»

сегодня, 11:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу Павла Кукуяна на матче РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

Очередную сложную игру дали Кукуяну, и в очередной раз он справился. Я снизил ему оценку за непоказ жёлтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком «Динамо». Кукуян наказал динамовца, с карточкой в руке подошёл к футболисту «Спартака», о чём-то с ним поговорил и убрал её. Мне это не понравилось, это некрасиво. Из таких ситуаций надо выходить иначе — показывать в обе стороны. Ты же знаешь, что у них ещё нет карточек, к тому же это уже добавленное время. А подходить с карточкой к Промесу и потом убирать её в карман — такое себе действие.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:42
Когда Кукуян пошел с карточкой в руке к Промесу я подумал - "Не делай этого, что за дичь! За что ему то карточку?" и я не ошибся, Промес абсолютно точно не заслуживал карточки. А вот игрок Динамо от безысходности просто потерял над собой контроль.
112910415
112910415
сегодня в 12:51
справился судья ...
и так бывает !
Сп62
Сп62
сегодня в 12:25
А если б подошёл с красной, то надо давать красную? А если бы сразу с двумя?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
Арбитр Федотов оценил работу Кукуяна на матче «Спартака» и «Динамо» .
Подходить с карточкой к Промесу и потом убирать её в карман — такое себе действие.
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