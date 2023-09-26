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Арбитр Федотов: «Москалёву следовало дать две жёлтые карточки Баринову»

сегодня, 09:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал спорные моменты матча «Зенита» и «Локомотива» в РПЛ (1:2).

Москалёв не показал несколько жёлтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он всё-таки наказал, но по трансляции этого не понять. Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалёв. В итоге полная путаница и никто не понимает, кому Москалёв показал карточку.

Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку. Я сужу по картинке и остаюсь при своём мнении: Москалёву следовало дать жёлтую Сергееву и ещё две — Баринову. Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:40
Надо было вообще весь Локо дисквалифицировать, а то взяли спровоцировали и вывели себя Зенит тем, что забили победный гол в добавленное время!
lotsman
lotsman
сегодня в 14:51
Все эти разборки, после драки, ни к чему. Сразу не разобрались, кто кого и почему, а после всё пустые разговоры, ни к чему не обязывающие. Меня, к примеру, мало интересует кто там был виноват, в той потасовке, меня больше интересует почему наш Зенит так бездарно провёл этот матч. Забили быстрый гол, а потом занимались непонятно чем. А Локо молодцы, воспользовались этой безалаберностью, провели две великолепных атаки и победа в зачёт.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:24
Опять Вендела спровоцировали?)...бедный бедный небелый и пушистый Вендел)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:53
Во - первых, бывший арбитр. Во - вторых, всё это пустое...
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