Президент «Урала»: «Сегодня ВАР для нашего футбола – это зло!»

Президент «Урала» прокомментировал работу арбитров в матче РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Хочется, чтобы такие эпизоды получали свою оценку. Главное, чего мы хотели бы добиться – это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Ведь обычно как говорят: если офсайд не очевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более, сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность.

Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра – я не понимаю.

Вспомните игру в Казани на Кубок в августе. Там был вопиющий эпизод, когда судья Бобровский не поставил очевидный пенальти на Андрее Егорычеве, и ВАР промолчал. Вердикт по тому случаю был вынесен спустя месяц с лишним: дескать да, судья был не прав. Но почему так долго пришлось ждать, и какое наказание будет? В следующем туре этот же арбитр работает резервным, а в следующем туре Кубка снова судит. Ну это как?

Или взять наш домашний матч против «Факела». Два идентичных эпизода с участием одного и того же игрока (Сильвие Бегича). Но в одном случае это фол, и отмена гола в ворота «Факела», а в другом – это не фол, и не пенальти в пользу «Урала»! Одинаковые эпизоды, но в одном случае ВАР вмешивается, а в другом – нет.

Вообще ВАР не должен был вмешиваться в этот эпизод! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем?

Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эмерсона: дескать она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника, и решение меняется.

Выходит, что сегодня ВАР для нашего футбола – это зло!