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Президент «Урала»: «Сегодня ВАР для нашего футбола – это зло!»

сегодня, 12:33

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу арбитров в матче РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Хочется, чтобы такие эпизоды получали свою оценку. Главное, чего мы хотели бы добиться – это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Ведь обычно как говорят: если офсайд не очевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более, сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность.

Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра – я не понимаю.

Вспомните игру в Казани на Кубок в августе. Там был вопиющий эпизод, когда судья Бобровский не поставил очевидный пенальти на Андрее Егорычеве, и ВАР промолчал. Вердикт по тому случаю был вынесен спустя месяц с лишним: дескать да, судья был не прав. Но почему так долго пришлось ждать, и какое наказание будет? В следующем туре этот же арбитр работает резервным, а в следующем туре Кубка снова судит. Ну это как?

Или взять наш домашний матч против «Факела». Два идентичных эпизода с участием одного и того же игрока (Сильвие Бегича). Но в одном случае это фол, и отмена гола в ворота «Факела», а в другом – это не фол, и не пенальти в пользу «Урала»! Одинаковые эпизоды, но в одном случае ВАР вмешивается, а в другом – нет.

Вообще ВАР не должен был вмешиваться в этот эпизод! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем?

Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эмерсона: дескать она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника, и решение меняется.

Выходит, что сегодня ВАР для нашего футбола – это зло!

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Все комментарии
Forwert
Forwert
сегодня в 16:46, ред.
На VAR сидят вполне добрые люди, которые любят деньги.
112910415
112910415
сегодня в 16:30
а однажды ВАР будет добр, и настроение улучшится )
протон
протон
сегодня в 16:30
"Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эмерсона..."
Думаю, если бы все было наоборот, т.е. "Урал" забил бы такой гол и возникли сомнения, а после проверки ВАР гол засчитали бы, то Иванов сказал бы что-то типа: ВАР очень полезен и правда восторжествовала.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:27
Правило "волосатой руки" ещё никто не отменял! Так было, есть и будет! И не только в футболе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:34
Дай власть и президенты типа Иванова играли бы, как в стране не выученных уроков). Проблема есть, но не носит поголовный характер. У кротов потом булки горят и такое чувство, что им очень не хочется потом выйти из норы.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:18
У семи нянек дитя без глазу.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:17
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 14:56, ред.
    Эмоции, эмоции обиженного на судьбу человека. Было бы странно, если бы такой энергичный Президент клуба, как Г.Иванов, молча проглотил поражения своей команды. Поймём и простим.
    Я так и не понял, чем его не устраивает ВАР.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:14
    Из Краснодара лепят Лестер, но сказке не долго быть
    FenixSL
    FenixSL ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 14:11
    какую трагедию принесет ВАР?
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:03
    сам-то ВАР нейтрален ...
    а с применением проблемы , да
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Напрасный труд (раскрыть)
    сегодня в 13:52
    Спасибо за совет, но я сам разберусь)
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:45
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
      сегодня в 13:42
      НО ОГОНЬ-основа существования,без него нет жизни.Так что это подмена понятий.А поганое ВАРево-дань времени и услада людей,уже ходящих в магазин на соседней улицы родного города по навигатору смартфона. Многообразие функций которого нужно для того,чтобы освободилось больше времени для...сидения в интернете.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      сегодня в 13:39
      Зато прибыль.Для группы лиц.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 13:21
      Весь наш футбол- это зло)
      Сп62
      Сп62 ответ ermak6848 (раскрыть)
      сегодня в 13:13
      Да, но в умных руках. Огонь тоже может согреть человека, но может принести и трагедию.
      Scorp689
      Scorp689
      сегодня в 13:04
      Как же мы до вара то жили и играли?
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 13:03
      А я думаю, что ВАР - это прогресс от судейских Ошибок..
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