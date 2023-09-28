В «Ман Юнайтед» считают, что соблюдают правила ФИФА при обращении с Санчо

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вчера, 22:57

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что отношение к форварду не нарушает правил ФИФА .

Ранее клуб отстранил игрока от тренировок с командой после конфликта с главным тренером , а также запретил ему появляться в столовой.

По правилам ФИФА , предложение футболисту тренироваться отдельно может быть расценено как оскорбительное поведение. Ассоциация профессиональных футболистов ( PFA ) также знает о том, что в трудовом законодательстве Великобритании существуют аргументы, позволяющие предположить, что такое обращение является недопустимым.