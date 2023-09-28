В «Ман Юнайтед» считают, что соблюдают правила ФИФА при обращении с Санчо

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что отношение к форварду Джейдону Санчо не нарушает правил ФИФА.
Ранее клуб отстранил игрока от тренировок с командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом, а также запретил ему появляться в столовой.
По правилам ФИФА, предложение футболисту тренироваться отдельно может быть расценено как оскорбительное поведение. Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) также знает о том, что в трудовом законодательстве Великобритании существуют аргументы, позволяющие предположить, что такое обращение является недопустимым.
По информации источника, в PFA подчеркнули, что МЮ обязан обеспечить Санчо высокий уровень подготовки, но в клубе считают, что соблюдают необходимые стандарты, назначив тренеров для работы с нападающим.