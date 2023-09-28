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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Ман Юнайтед» считают, что соблюдают правила ФИФА при обращении с Санчо

вчера, 22:57

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что отношение к форварду Джейдону Санчо не нарушает правил ФИФА.

Ранее клуб отстранил игрока от тренировок с командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом, а также запретил ему появляться в столовой.

По правилам ФИФА, предложение футболисту тренироваться отдельно может быть расценено как оскорбительное поведение. Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) также знает о том, что в трудовом законодательстве Великобритании существуют аргументы, позволяющие предположить, что такое обращение является недопустимым.

По информации источника, в PFA подчеркнули, что МЮ обязан обеспечить Санчо высокий уровень подготовки, но в клубе считают, что соблюдают необходимые стандарты, назначив тренеров для работы с нападающим.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:40
Санчей много, а МЮ один...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:00
Англичанина обидели, и сразу про законы вспомнили?
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:15
Да продайте вы его уже куда нибудь, хоть за сколько.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03
Манчестер Юнайтед конечно будет считать по своему. Факт будет когда это рассмотрит юристы ФИФА .
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