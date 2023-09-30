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PGMOL признала ошибку арбитров в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

вчера, 22:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Объединение Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающее за работу рефери на матчах Английской Премьер-Лиги, признало ошибку в работе судей матча «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» (2:1).

Арбитр Саймон Хупер в этом поединке удалил с поля игроков «красных» Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Помимо этого, не был засчитан гол Луиса Диаса из-за офсайда. В заявлении организации сказано:

PGMOL признает, что в первом тайме матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» имела место быть серьезная ошибка. Гол Луиса Диаса отменили из-за офсайда, зафиксированного официальными лицами матча на поле. Это явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был бы засчитан после использования ВАР. Однако ВАР не применили. PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые стали причиной ошибки.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:37
Если бы такая ошибка была в сторону Ливерпуля или Ливерпуль таким же образом победил Тоттенхэм, никто бы и ничего бы не говорил, даже не стали бы обращать внимание....... а как только у лидера отобрали очки тут же судья слепой, вар не правильно трактуют, судьи играют на руку МС. Когда у середняков или аутсайдеров судья крадет голы, и прочие нарушения не замечают, никто не обращает внимания.

PS Я считаю все по правилам. меня просто забавляет когда в матче со шпорами у ливерных пригорает.
Ags_0701
Ags_0701 ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 12:48
Очевидно, что ВАР нужен чтобы посмотреть с микроскопом "нужные" моменты (удаление Джонса) и не посмотреть "ненужные"
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:21, ред.
В таких случаях переигровку надо делать, где слишком много ошибок в одну сторону
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 11:09
Ошибки были и будут. Ливеру надо игру ставить, а не болтать. Тогда и на судей будут меньше внимания обращать..
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:01
Первая желтая у Жоты не было, Гол Диаса забит чисто, гол шпор с офсайда , удаление Кертиса под сомнением максимум желтая мяч отскочил от ноги и въехал в ноги у штрафной шпор, тут много судейских ошибок, с такими судьями Сити легко заберет титул и в этом сезоне.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:57
Зачем тогда вообще ВАР если его не используют со всех сторон при проверке забитых мячей?
Incredulous
Incredulous ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:46
То, что я болельщик Реала (заметь не Ливерпуля) как-то меняет ситуацию и аннулирует намеренную ошибку судей? По-твоему гол был отменён справедливо?
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 09:40
За этот тур в АПЛ у многих любителей ставок знатно пригорели экспрессы. Особенно в матчах Сити и Ливерпуля.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:00
Я в курсе, что Ливерпуль с помощью арбитров выиграл АПЛ, но это не может служить оправданием произвола судей.
DXTK
DXTK ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:55
Ну фанат Реала оправдывает красный кабинет, о чем тут вообще говорить)))))) Ливерпуль сам побеждает при помощи судей, а без них они не на что не способны. ЛЧ и АПЛ тому подтверждение...........
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:52
Ты же фанат МС и должен помнить игру между Сити и Ливерпулем в сезоне 19/20, я не про ту которую горожане выиграли 4-0, я про другую когда Ливерп выиграл 3-1, когда их игроки играли руками в своей штрафной, как и весь сезон был в пользу красных ........ или про матч в ЛЧ в сезоне 17/18 когда МС опять в матче с Ливером во второй игре не засчитали чистый 2 гол.........

PS Так что Ливерпуль не белый и пушистый и не заслуживает чтобы их оправдывали....... пускай они чувствуют то что чувствовали другие в матчах с ними........
DXTK
DXTK
сегодня в 08:22
Пускай это контора лучше в 20 году посмотрит как Оливер и компания судили матчи Ливерпуля в сезоне, что не матч пенальти, игры руками и тд.......

PS Контора PGMOL переводится как Profesional game match official Liverpool..... то то их бомбит.....
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:16
Ливерпуль в открытую топят
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:14
Пусть переиграют матч у Ливерпуля три очка украли
ttejfu6zag42
ttejfu6zag42
сегодня в 06:53
Красным от этого легче не станет,а судей на мыло
Байкал-38
Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 06:51
Бывает и всё?
У нас за подобные ошибки сразу о продажности говорят и о пожизненной дисквалификации.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:16
Весь мир на повторе увидел, что офсайда не было, только судьи на ВАРе этого "не увидели". Отсюда следует только один вывод: судьи на ВАРе намеренно это сделали. Ни о какой ошибке не может быть и речи, так как за мониторами сидят сразу 3 судьи, и не увидеть очевидное не могут 3 человека одновременно. Я бы допустил ещё предвзятое отношение кого-то из арбитров к Ливерпулю, но опять же такое слаженное предвзятое отношение одновременно у трёх человек сразу, - это что-то из области фантастики. А значит остаётся только два варианта:
1. Судьям зарание было дано указание от кого-то "сверху" топить Ливерпуль.
2. У судей была материальная (финансовая) заинтересованность в отрицательном исходе матча для Ливерпуля.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:02
Бывает, все ошибаются и вар тоже.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:15
Матч уже не переиграть, но вот как и чем отделается арбитр, будет интересно посмотреть.
5xajp94qcrnp
5xajp94qcrnp
сегодня в 01:32
Очков это не вернет
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:23
Какой классный гол отменили, иро4ы!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:53
Это серьезное дело!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:52
После введения ВАР вопросов стало больше к судейству, чем ранее. Так что стоит смириться.
Elliada
Elliada
вчера в 23:30
Что толку? Результат это не изменит. Арбитрам вынесут легкое наказание, если таково будет. Скорее всего, отстранят на пару матчей и всё.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:23
Покарать долбоящеров, что сидели на ВАРе!
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