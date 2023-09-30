PGMOL признала ошибку арбитров в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

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вчера, 22:51

Объединение Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающее за работу рефери на матчах Английской Премьер-Лиги, признало ошибку в работе судей матча «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» (2:1).

Арбитр в этом поединке удалил с поля игроков «красных» и . Помимо этого, не был засчитан гол из-за офсайда. В заявлении организации сказано: