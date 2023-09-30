PGMOL признала ошибку арбитров в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

Объединение Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающее за работу рефери на матчах Английской Премьер-Лиги, признало ошибку в работе судей матча «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» (2:1).
Арбитр Саймон Хупер в этом поединке удалил с поля игроков «красных» Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Помимо этого, не был засчитан гол Луиса Диаса из-за офсайда. В заявлении организации сказано:
PGMOL признает, что в первом тайме матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» имела место быть серьезная ошибка. Гол Луиса Диаса отменили из-за офсайда, зафиксированного официальными лицами матча на поле. Это явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был бы засчитан после использования ВАР. Однако ВАР не применили. PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые стали причиной ошибки.
PS Я считаю все по правилам. меня просто забавляет когда в матче со шпорами у ливерных пригорает.
PS Я считаю все по правилам. меня просто забавляет когда в матче со шпорами у ливерных пригорает.
PS Так что Ливерпуль не белый и пушистый и не заслуживает чтобы их оправдывали....... пускай они чувствуют то что чувствовали другие в матчах с ними........
PS Так что Ливерпуль не белый и пушистый и не заслуживает чтобы их оправдывали....... пускай они чувствуют то что чувствовали другие в матчах с ними........
PS Контора PGMOL переводится как Profesional game match official Liverpool..... то то их бомбит.....
PS Контора PGMOL переводится как Profesional game match official Liverpool..... то то их бомбит.....
У нас за подобные ошибки сразу о продажности говорят и о пожизненной дисквалификации.
У нас за подобные ошибки сразу о продажности говорят и о пожизненной дисквалификации.
1. Судьям зарание было дано указание от кого-то "сверху" топить Ливерпуль.
2. У судей была материальная (финансовая) заинтересованность в отрицательном исходе матча для Ливерпуля.
1. Судьям зарание было дано указание от кого-то "сверху" топить Ливерпуль.
2. У судей была материальная (финансовая) заинтересованность в отрицательном исходе матча для Ливерпуля.