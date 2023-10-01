Тренер «Ниццы»: «Такое поле на нашем стадионе — неуважение к болельщикам»

Главный тренер «Ниццы» высказался о состоянии поля домашнего стадиона клуба — «Альянс Ривьера», на котором прошли четыре матча Кубка мира по регби.

Беспокоит ли меня состояние газона? Это то, что нарушило мой сон (улыбается). У нас было идеальное поле, безусловно, одно из лучших в Лиге 1. Увидев сегодняшние фотографии, я бы сказал, что его состояние неприемлемо, оно не проявляет уважения к болельщикам. Хорошее поле важно для того, чтобы играть в нашу игру и не травмировать футболистов. Каждый несёт ответственность за то, чтобы после предстоящего матча поле было заменено на гибридное.