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Тренер «Ниццы»: «Такое поле на нашем стадионе — неуважение к болельщикам»

вчера, 08:59

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли высказался о состоянии поля домашнего стадиона клуба — «Альянс Ривьера», на котором прошли четыре матча Кубка мира по регби.

Беспокоит ли меня состояние газона? Это то, что нарушило мой сон (улыбается). У нас было идеальное поле, безусловно, одно из лучших в Лиге 1. Увидев сегодняшние фотографии, я бы сказал, что его состояние неприемлемо, оно не проявляет уважения к болельщикам. Хорошее поле важно для того, чтобы играть в нашу игру и не травмировать футболистов. Каждый несёт ответственность за то, чтобы после предстоящего матча поле было заменено на гибридное.

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ОПС
ОПС
вчера в 09:45
Ничего, все должны поправить.
Вещий
Вещий ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 09:13
Добра Вам!. Вы определитесь, если не будете играть в ноябре в группе "Без призов", то я могу и 10 акков поставить туда... Думаю к концу месяца согласуем кто и сколько...
Гость
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