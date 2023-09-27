В сборной Кении высказались о возможной игре с Россией на территории отеля

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался о возможном проведении контрольной игры со сборной России на территории отеля.

Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен.