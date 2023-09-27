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В сборной Кении высказались о возможной игре с Россией на территории отеля

сегодня, 13:18

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался о возможном проведении контрольной игры со сборной России на территории отеля.

Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен.

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Россия  Кения
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 16:41
Надо привыкать, с европейскими командами не скоро придется играть.
svx62rmg6uja
svx62rmg6uja
сегодня в 15:17
Если в отеле система всё включено, то Кокоша на этот матч сам в состав попросится
баск
баск
сегодня в 15:15
Приятный пятизвёздный отель, большой, фешенебельный..

И поле там очень приличное, далеко не огород.
Точнее- не поле даже, а стадиончик, тысячи на 2-3 зрителей примерно.
А что, кто-то думает, что народу больше придёт на товарняк Россия-Кения?)

Как раз постояльцы отеля и соберутся, в кои то веки прямо "к ним в номер" завалятся сразу две футбольных сборных с разных континентов.
Можно будет даже билеты продавать..))

Непонятно, в чём может быть тут проблема, как непонятно и то, почему этот матч упорно называют "контрольным".
Кто, что и для чего тут контролирует?)

Поиграют в футбик да и по пивку разойдутся, а там, глядишь, отельчик развлекуху какую-нить устроит по такому случаю, с танцульками, то да сё..))
nubom
nubom
сегодня в 14:10
Похоже кенийцы и сами не рады, что на игру согасились...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:00
Один из вариантов...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:59, ред.
Можно и на пляже сгонять...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:56
Да какая разница, лишь бы сыграть.
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