В сборной Кении высказались о возможной игре с Россией на территории отеля

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался о возможном проведении контрольной игры со сборной России на территории отеля.
Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен.
И поле там очень приличное, далеко не огород.
Точнее- не поле даже, а стадиончик, тысячи на 2-3 зрителей примерно.
А что, кто-то думает, что народу больше придёт на товарняк Россия-Кения?)
Как раз постояльцы отеля и соберутся, в кои то веки прямо "к ним в номер" завалятся сразу две футбольных сборных с разных континентов.
Можно будет даже билеты продавать..))
Непонятно, в чём может быть тут проблема, как непонятно и то, почему этот матч упорно называют "контрольным".
Кто, что и для чего тут контролирует?)
Поиграют в футбик да и по пивку разойдутся, а там, глядишь, отельчик развлекуху какую-нить устроит по такому случаю, с танцульками, то да сё..))
И поле там очень приличное, далеко не огород.
Точнее- не поле даже, а стадиончик, тысячи на 2-3 зрителей примерно.
А что, кто-то думает, что народу больше придёт на товарняк Россия-Кения?)
Как раз постояльцы отеля и соберутся, в кои то веки прямо "к ним в номер" завалятся сразу две футбольных сборных с разных континентов.
Можно будет даже билеты продавать..))
Непонятно, в чём может быть тут проблема, как непонятно и то, почему этот матч упорно называют "контрольным".
Кто, что и для чего тут контролирует?)
Поиграют в футбик да и по пивку разойдутся, а там, глядишь, отельчик развлекуху какую-нить устроит по такому случаю, с танцульками, то да сё..))