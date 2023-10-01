«Спартак» повторил наиболее крупное поражение при Абаскале

«Спартак» уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ (0:4).
«Красно-белые» повторили свое крупнейшее поражение при главном тренере Гильермо Абаскале.
Ранее с таким же счетом москвичи под руководством испанца проиграли матч против «Зенита» за Суперкубок России в 2022 году.
Теперь у меня твёрдая уверенность в том что изначально я был прав в своих выводах о том что Абаскаль плох даже не просто как тренер, а как человек.
Я рад этому поражению, теперь у меня появилась надежда что руководство команды всё таки обратит внимание на то кто у руля их команды, что это абсолютный ноль, что дворник Вася из переулка со временем станет лучшим тренером чем рыжий, если у него есть хотя бы такие качества как честность с самим собой и умение учиться на своих ошибках.
Теперь у меня твёрдая уверенность в том что изначально я был прав в своих выводах о том что Абаскаль плох даже не просто как тренер, а как человек.
Я рад этому поражению, теперь у меня появилась надежда что руководство команды всё таки обратит внимание на то кто у руля их команды, что это абсолютный ноль, что дворник Вася из переулка со временем станет лучшим тренером чем рыжий, если у него есть хотя бы такие качества как честность с самим собой и умение учиться на своих ошибках.