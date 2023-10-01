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«Спартак» повторил наиболее крупное поражение при Абаскале

вчера, 18:40

«Спартак» уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ (0:4).

«Красно-белые» повторили свое крупнейшее поражение при главном тренере Гильермо Абаскале.

Ранее с таким же счетом москвичи под руководством испанца проиграли матч против «Зенита» за Суперкубок России в 2022 году.

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Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:39
Успокоил.
pomor45
pomor45 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:19
Позор - это тоже слава с обратным знаком. Тоже известность. Хуже всего - забвение.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:18
И менталитетом человека с остановки.
6xv36vpd5z54
6xv36vpd5z54
вчера в 20:14
Позора сегодня натерпелись, сколько ещё терпеть будут неизвестно
pomor45
pomor45
вчера в 20:14, ред.
4:0 от КС это не повторение, а заметный шаг "вперёд" по сравнению с 4:0 от Зенита.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:59, ред.
Я было засомневался после предидущих игр, подумал может у Абаскаля всё-таки есть человеческие качества, что он всё-таки учится чему-то, хотя фонило это сомнением сильным, но процентов на 5 появилась надежда.

Теперь у меня твёрдая уверенность в том что изначально я был прав в своих выводах о том что Абаскаль плох даже не просто как тренер, а как человек.

Я рад этому поражению, теперь у меня появилась надежда что руководство команды всё таки обратит внимание на то кто у руля их команды, что это абсолютный ноль, что дворник Вася из переулка со временем станет лучшим тренером чем рыжий, если у него есть хотя бы такие качества как честность с самим собой и умение учиться на своих ошибках.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:39
Больше повторений не надо - нужна отставка!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:30
Абаскаль вписал своё имя в историю "Спартака" золотыми буквами и цифрами,но латинским шрифтом(валенсийский диалект).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:30
Спартачам позор,разгромный счет!!!
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