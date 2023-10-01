«Спартак» повторил наиболее крупное поражение при Абаскале

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вчера, 18:40

«Спартак» уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ (0:4).

«Красно-белые» повторили свое крупнейшее поражение при главном тренере .

Ранее с таким же счетом москвичи под руководством испанца проиграли матч против «Зенита» за Суперкубок России в 2022 году.