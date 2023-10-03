Лишь 2 клуба в 2023 году забили больше голов в топ-5 лиг, чем «Фиорентина»

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сегодня, 00:47

«Фиорентина» обыграла «Кальяри» (3:0) в матче 8-го тура Серии А.

Таким образом, «фиалки» забили 83 гола в 2023 году во всех турнирах. Только «Реал» (92) и «Манчестер Сити» (109) забили больше мячей во всех соревнованиях, чем «Фиорентина» в 2023-м.