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Лишь 2 клуба в 2023 году забили больше голов в топ-5 лиг, чем «Фиорентина»

сегодня, 00:47
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Фиорентина» обыграла «Кальяри» (3:0) в матче 8-го тура Серии А.

Таким образом, «фиалки» забили 83 гола в 2023 году во всех турнирах. Только «Реал» (92) и «Манчестер Сити» (109) забили больше мячей во всех соревнованиях, чем «Фиорентина» в 2023-м.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:24
пока фантастически изобильно !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:40
Конечно впечатлительная статистика...
Что касается игры с Кальяри, то бросилась в глаза техника фиалок и безусловно передержка мяча. Были бы порасторопнее оппоненты - наказали бы, слишком смело играл и последний защитник, позволял себе обводку!, и полузащитники грешили показом владения мячом...
В целом, с моей колокольни, островитяне наиграли на гол, но спортивная удача отвернулась от них в этом матче.
Не стал бы петь дифирамбы "лилиям" - посмотрим на результаты игры с командами из первой пятерки.
Гусьок
Гусьок
сегодня в 07:31
Молодцы, за себя и за Сашку!
Вещий
Вещий
сегодня в 07:30
Разошлись фиалки не на шутку... если так по три в каждом матче будут клепать, то можно и Реал обойти.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:19
Скоро фортуна повернется к Фиорентине спиной.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:08
В этом году способны на подвиг и еврокубки
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:27
Это они еще Сашку на поле не выпускали
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 05:52
Главное не сдавать!
Молодцы!
p4px95ge229v
p4px95ge229v
сегодня в 04:40
Как Кокоша вернётся, так вообще в лидеры выйдут
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:52
Болельщиков Фиалок с заслуженной Победой ! Весёлый и результативный футбол показывают фиалки , но и пропускают много. В любом случае очень интересно всегда смотреть на игру этой команды . И то что эта команда столько забивает и идёт одним из лидеров в этом компоненте , тому яркое подтверждение . Удачи тебе Фиорентина !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:30
Держатся третьими за такими за такими "мастодонтами" - серьёзное достижение для "фиалок"!
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