Лишь 2 клуба в 2023 году забили больше голов в топ-5 лиг, чем «Фиорентина»

«Фиорентина» обыграла «Кальяри» (3:0) в матче 8-го тура Серии А.
Таким образом, «фиалки» забили 83 гола в 2023 году во всех турнирах. Только «Реал» (92) и «Манчестер Сити» (109) забили больше мячей во всех соревнованиях, чем «Фиорентина» в 2023-м.
|Фиорентина3 : 0Кальяри
|Матч завершен
«Фиорентина» обыграла «Кальяри» (3:0) в матче 8-го тура Серии А.
Таким образом, «фиалки» забили 83 гола в 2023 году во всех турнирах. Только «Реал» (92) и «Манчестер Сити» (109) забили больше мячей во всех соревнованиях, чем «Фиорентина» в 2023-м.
Что касается игры с Кальяри, то бросилась в глаза техника фиалок и безусловно передержка мяча. Были бы порасторопнее оппоненты - наказали бы, слишком смело играл и последний защитник, позволял себе обводку!, и полузащитники грешили показом владения мячом...
В целом, с моей колокольни, островитяне наиграли на гол, но спортивная удача отвернулась от них в этом матче.
Не стал бы петь дифирамбы "лилиям" - посмотрим на результаты игры с командами из первой пятерки.
Что касается игры с Кальяри, то бросилась в глаза техника фиалок и безусловно передержка мяча. Были бы порасторопнее оппоненты - наказали бы, слишком смело играл и последний защитник, позволял себе обводку!, и полузащитники грешили показом владения мячом...
В целом, с моей колокольни, островитяне наиграли на гол, но спортивная удача отвернулась от них в этом матче.
Не стал бы петь дифирамбы "лилиям" - посмотрим на результаты игры с командами из первой пятерки.
Молодцы!
Молодцы!