Финал Лиги чемпионов снова могут перенести из Стамбула

1683869020

сегодня, 08:23

Финал Лиги чемпионов текущего сезона могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции. Финальный матч турнира должен состояться 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Первый тур выборов президента Турции должен пройти 14 мая, в УЕФА опасаются возможных нарушений общественного порядка. Сообщается, что организация уже направила Португальской футбольной федерации неофициальный запрос о переносе игры на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.