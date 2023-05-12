Финал Лиги чемпионов снова могут перенести из Стамбула

Финал Лиги чемпионов текущего сезона могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции. Финальный матч турнира должен состояться 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Первый тур выборов президента Турции должен пройти 14 мая, в УЕФА опасаются возможных нарушений общественного порядка. Сообщается, что организация уже направила Португальской футбольной федерации неофициальный запрос о переносе игры на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
УЕФА не хотел бы переносить финальный матч Лиги чемпионов из Стамбула, это ранее произошло дважды из-за пандемии коронавируса (2020 и 2021 год). Но вариант с переносом в случае необходимости может быть использован.
https://youtu.be/BRbsAg-KTfk
Неужели в Москву ?
Неужели в Москву ?
Абдулло Варелла
Абдулло Варелла