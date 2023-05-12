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Финал Лиги чемпионов снова могут перенести из Стамбула

сегодня, 08:23

Финал Лиги чемпионов текущего сезона могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции. Финальный матч турнира должен состояться 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Первый тур выборов президента Турции должен пройти 14 мая, в УЕФА опасаются возможных нарушений общественного порядка. Сообщается, что организация уже направила Португальской футбольной федерации неофициальный запрос о переносе игры на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

УЕФА не хотел бы переносить финальный матч Лиги чемпионов из Стамбула, это ранее произошло дважды из-за пандемии коронавируса (2020 и 2021 год). Но вариант с переносом в случае необходимости может быть использован.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 16:05
В Японию хоть пусть переносят, главное чтобы сыграли нормально…
Lewa2708
Lewa2708 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:16
В семье не без урода. Тем не менее, там меньше население и конечно же мигрантов
Futurista
Futurista ответ FRZZ (раскрыть)
сегодня в 14:11, ред.
Я в курсе...по задумке Стамбул)...а сейчас тем более...что Баку, что Стамбул)...

Сп62
Сп62
сегодня в 12:36
Надо перенести матч на Ахмат арену. И названия схожи, и охрана будет на уровне.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:27
Может, провести финал ЛЧ в Париже в этом году))
FRZZ
FRZZ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:06
Это Баку, а не Стамбул.)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:57
Небезопасный стал город Стамблу..
собакин6762
собакин6762
сегодня в 11:20
Опять ?
Неужели в Москву ?
adekvat
adekvat ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 10:36
Все нормально будет перевыберут, а не выберут.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:23
Чистая политика
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:21
САмое страшное,что там ещё бесконтрольно "руссо-туристо-облико-морале" шастают...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 10:19, ред.
Ути,какая осведомлённость! Там пиво не пьют и не писают повсеместно?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:18
КАк раз причина;но признание того,что Султан победит их подсадных уток.И это не симпатии,а "знание предмета".
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 10:17
Офигеть можно-какая неосведомлённость!Пора уже избавиться от прекраснодушия и следованию тезисов "спорт вне политики" и теории "Райского Сада",Еврофашизм жив,везде и всюду.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:52
Обидно будет, если опять не будет финал в Стамбуле, что-то они не поделили.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:45
Щемят Турцию. Выборы не причина.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:42
Ни разу в Ирландии не проводили, там четвертый по вместимости в Европе стадион и порядок был бы
Gahi
Gahi
сегодня в 09:38
Какие могут быть беспорядки в Стамбуле выборы президента 14 мая, финал Лиги Чемпионов УЕФА 10 июня, хуже чем во Франции точно не будет. Под надуманным предлогом УЕФА превратилось междусобойчик чего хочу то и вытворяю. В прошлом году за один день перенесли финал данного турнира из Санкт-Петербурга в Париж ну и что, да там такое тварилось что целый год расхлебывали так ещё компенсацию болельщикам со стороны организаторов и УЕФА возместили пострадавшим. Дальше больше, так этого мало целый год тянули с решением о Суперкубоке УЕФА который должен был пройти в этом году в Казани молчали до начало этого года и в конце концов приняли решение в января перенести из Казани в Афины матч за Суперкубок УЕФА. И вот на очереди Стамбул спрашивается зачем проводить презентацию городов тратя на это огромные 💰 деньги для получения финала большого Европейского турнира, если УЕФА каждый раз будут менять таким образом хозяев по надуманным предлогом.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:35
Раньше не могли подумать? Ведь средства турками на организацию игры уже немалые потрачены.
протон
протон
сегодня в 09:12
Это на счет Ливерпуля? 3-3
Абдулло Варелла
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:11
Пора уже фифе и уефе издать указ, какие страны могут принимать всё на свете, а какие не могут. Вообще, всё происходящее очень показательно. Россия уже хлебнула "демократии" в исполнении спортивных чинуш, теперь другие хлебнут. Катар в ходе проведения ЧМ с первых часов подвергался громадному давлению, всякие журналистики вбрасывали фейки о том, как там плохо. А жорди альба заявил, что и Бразилия плохое место для проведения ЧМ - речь, на минуточку, о самой титулованной сборной мира. Надеюсь, люди увидят истинное лицо всех этих чеферинов. Турция не выгодна с полит стороны это мало сказано. Найдут отмаску сейсмическая активность территории .
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:10
Там выборы президента скоро. Есть мнение, что после выборов могут начаться беспорядки в Турции.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:04
Боятся нарушений общественного порядка? Надуманный повод. По-моему, просто не хотят проводить финал ЛЧ в Стамбуле. Хуже, чем было в Париже в прошлом году быть не может.
4h8nnt49x98a
4h8nnt49x98a
сегодня в 09:03
Жаль, а то опять может 3:3 увидели бы
Futurista
Futurista
сегодня в 09:01
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