Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Евсеев пошутил о начале матча Первой лиги в Хабаровске в 7 утра по Москве

вчера, 12:30
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск2 : 0Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)КубаньМатч завершен

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев с юмором прокомментировал время начала выездного матча 12-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:2).

Встреча началась сегодня в 7:00 по московскому времени.

Ну, игру ещё надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров об игре. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому 5 минут, в которые соперник забил два мяча, нам не удались.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг выразил обеспокоенность увеличением числа матчей в календаре
29 сентября
Все детали товарищеского матча сборных России и Кении согласованы
29 сентября
Слухи«Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду могут сыграть товарищеский матч
28 сентября
Матч «Аякса» и «Фейеноорда» будет доигран с 55-й минуты
27 сентября
Стало известно, где состоится контрольный матч сборных России и Камеруна
26 сентября
В ассоциации футбола Египта не против проведения ответного матча с Россией
25 сентября
Сортировать
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:43
Проверьте, пожалуйста, похоже запись задвоилась в БД
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:39
Судя по итоговому счёту,пора переходить на постоянную работу в Камеди клуб,ибо "шутка" удалась...
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:36
так ФК "Новосибирск" и играет в Новосибирске
dr.dimas
dr.dimas
вчера в 14:33
все прилетают на ДВ и плачут . а то что ДВ команды играют по их времени это нормально . а как же все будут играть в азии если перейдут ?
Сп62
Сп62
вчера в 14:18
Надо играть в Новосибирске, чтобы никому не было обидно.
Djebrael
Djebrael
вчера в 14:12
Ну зато игра в Кубани будет тогда, когда по Хабаровски будет ночь...:))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:05
А почему СКА играет на западе ночью по хабаровскому времени?
Почему про это западные команды умалчивают?
СКА больше в неудобном положении чем другие команды, так, что не чего пенять на время.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
вчера в 12:35
Товарищи, предлагаю не ссориться. Имело место недопонимание. Разобрались. Проехали. В будущем учтём ошибки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 