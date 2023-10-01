Евсеев пошутил о начале матча Первой лиги в Хабаровске в 7 утра по Москве

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев с юмором прокомментировал время начала выездного матча 12-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:2).
Встреча началась сегодня в 7:00 по московскому времени.
Ну, игру ещё надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров об игре. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому 5 минут, в которые соперник забил два мяча, нам не удались.
Почему про это западные команды умалчивают?
СКА больше в неудобном положении чем другие команды, так, что не чего пенять на время.
Почему про это западные команды умалчивают?
СКА больше в неудобном положении чем другие команды, так, что не чего пенять на время.