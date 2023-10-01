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ГлавнаяНовостиТренировкиФранция. Лига 1 2023/2024

Гаттузо применяет «звериный» метод на тренировках в «Марселе»

вчера, 09:50

Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо внедряет свои методы работы в команде.

По данным источника со ссылкой на L’Équipe, итальянский специалист во время тренировок наносил игрокам удары. Однако это является не проявлением агрессии, а способом похвалить футболистов за хорошие результаты во время занятий. Отмечается, что игрокам нравится такой «звериный» стиль работы наставника.

Методы бывшего тренера «Валенсии» не сильно отличаются от тех, что были при Игоре Тудоре, который покинул «Марсель» летом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:56
Понятно, уволят к январю. Звериный стиль был у Тудора, который заставлял их пахать, а они вместо того, чтобы прислушаться к тренеру, который мог вывести их на новый уровень, жаловались. Теперь будут мечтать попасть в ЛЧ
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:13
Посмотрел вчера его матч с Монако. Пока Гаттузо выучил фамилии только двух игроков и весь матч кричал Come On, как раненный олень)))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:41
Он и на поле был зверюгой.. Хе..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:29
Шлёпает ладожкой по булкам скорее всего.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:22
Прямо не Марсель, а "Газмяс" какой то ...)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:15
Они ещё зверинных методов не видели,в гимнастике по настоящему звериные методы!
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