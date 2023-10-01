Гаттузо применяет «звериный» метод на тренировках в «Марселе»

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вчера, 09:50

Новый главный тренер «Марселя» внедряет свои методы работы в команде.

По данным источника со ссылкой на L’Équipe, итальянский специалист во время тренировок наносил игрокам удары. Однако это является не проявлением агрессии, а способом похвалить футболистов за хорошие результаты во время занятий. Отмечается, что игрокам нравится такой «звериный» стиль работы наставника.

Методы бывшего тренера «Валенсии» не сильно отличаются от тех, что были при Игоре Тудоре, который покинул «Марсель» летом.