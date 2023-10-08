«Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити»

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 87-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.
«Арсенал» идёт на 2-м месте (20 очков), «Манчестер Сити» занимает 3-е место (18 очков).
|Арсенал1 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 87-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.
«Арсенал» идёт на 2-м месте (20 очков), «Манчестер Сити» занимает 3-е место (18 очков).
Не знаю, можно ли это занести в актив Артете, потому что она была равно невзрачная, но Мартинелли и рикошет сделали результат, и это важно.
Значит, мы сегодня тусим.
P.S. Оливер, ну уйди уже из профессии. Ладно, не дал красную. Потом не дал вторую жёлтую. Потом красивый проход Льюиса прервал. Я понимаю, что Майкл - бездарь со стажем, помню ещё гол из трёхметрового офсайда в одном из последних противостояний Вени с Пепом нам забитый. Но когда-то нужно понять, что ты дно...
Не знаю, можно ли это занести в актив Артете, потому что она была равно невзрачная, но Мартинелли и рикошет сделали результат, и это важно.
Значит, мы сегодня тусим.
P.S. Оливер, ну уйди уже из профессии. Ладно, не дал красную. Потом не дал вторую жёлтую. Потом красивый проход Льюиса прервал. Я понимаю, что Майкл - бездарь со стажем, помню ещё гол из трёхметрового офсайда в одном из последних противостояний Вени с Пепом нам забитый. Но когда-то нужно понять, что ты дно...
Это была рядовая игра очередного тура АПЛ, где каждый из соперников должен стремиться набрать очки, чтобы обогнать оппонентов, чтобы приблизиться к титулу, но если угодны сравнения с чем то, то обе команды вели себя так, как будто и те и другие выходят из группы и результат очной встречи им не важен.
Так быть не должно, особенно между принципиальными противниками
Это была рядовая игра очередного тура АПЛ, где каждый из соперников должен стремиться набрать очки, чтобы обогнать оппонентов, чтобы приблизиться к титулу, но если угодны сравнения с чем то, то обе команды вели себя так, как будто и те и другие выходят из группы и результат очной встречи им не важен.
Так быть не должно, особенно между принципиальными противниками
Особенно с каким-нибудь РВП, который из ничего забивал.
Особенно с каким-нибудь РВП, который из ничего забивал.