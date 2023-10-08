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«Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити»

вчера, 20:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 87-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (20 очков), «Манчестер Сити» занимает 3-е место (18 очков).

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 09:38
Да, обе команды стремились, но чтобы набрать 3 очка мало забивать самим, важно еще не пропускать больше чем забили. Вот, в поисках баланса между атакой и обороной и те и другие склонились к акценту на оборонительные действия.
9dvwczb68rrt
9dvwczb68rrt
вчера в 22:20
Пушкарей всех с победой!
konst19
konst19
вчера в 22:00
Перепасовка во вратарской меня совсем не радует самое главное что соперника оттягивают а дальше нет ни дальнего паса ни какой то быстрой комбинации. Я понимаю что это тренерская стратегия но ходят по лезвию ножа
Triem
Triem
вчера в 21:52
Вообще не понимаю слова типа рикошет-повезло....Можно подумать мяч залетел в ворота без каких либо стараний Арсенала
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:38
С победой Арсенал и всех болельщиков! Это очень важная победа. То что у Манчестер Сити не было некоторых лидеров, это уже проблемы Манчестер Сити. Пусть Ньюкасл Юнайтед станет чемпионом АПЛ, а Арсенал второе место возьмёт.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:34
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 21:11
    А я посмотрел, Брайтон с Ливерпулем отнюдь неплохо зарубились, так что Сити с Арсеналом испортили всё боевое настроение
    de1-pier0
    de1-pier0
    вчера в 21:11
    Как не крути,в конце Сити будет чемпионом ,это призвание.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Master Shake (раскрыть)
    вчера в 21:08
    По итогам сезона спросим
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Надо было Брайтон-Ливерпуль или Вест Хэм - Ньюкасл ;-)
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Ну не знаю, по мне так Канониры в том сезоне с Сити огненно сыграли, несмотря на то, что проиграли. Видимо луна сегодня не в фазе, причем и у тех и у других
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:05
    Игра была равна, но везение и случай никто не отменял. Арсенал с победой. Значит заслужили больше.
    Master Shake
    Master Shake
    вчера в 21:00
    В этом году Арсенал чемпионы, я отвечаю!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Кому как, а "Арсеналу" даже игра с МС на равных, даже с таким МС, за победу, потому что у нас лет десять почти результатов типа 0-3, 2-8 и т.п. с грандами стабильно. Несмотря на то, что "Арсенал" по тратам в топ-4 АПЛ за последние годы, к сожалению, менталитет победителя пока что не привит, да и покупки Каев и т.п. этому не способствуют. Так что для фанатов "Арсенала" даже равная и невзрачная игра и победа при этом и даже с таким МС (но и "Арсенал" был без ключевых игроков, напомню) всё равно большой шаг вперёд. А просто для зрителей, конечно, это было мега-скучно.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Так получается, что нет чемпионского менталитета - кто-то ключевой выбыл а остальные не готовы грызться ради результата. Я б понял, если б игра была товарищеской, а сегодня сложилось впечатление, что вообще не английский футбол смотрю, а хрен знает какой, очень нерадостный осадок после матча
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Да, МС нужно попросить релизную версию Холанда, а то им попалась та, что в любом сложном матче пропадает, а быстро бегать и оттягивать защитников, хоть и неплохо и я признаю его работоспособность, но как-то сравнивать его с другими ЦН при космическом уровне его пиара даже не хочу)

    Особенно с каким-нибудь РВП, который из ничего забивал.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 20:53, ред.
    Обе команды только на ничью отыграли, Арсеналу повезло с рикошетом, уже не первый матч как Арсеналу везет в этом сезоне, и в матче с Мю так же рикошет решил исход матча.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ 666roza777 (раскрыть)
    вчера в 20:52
    При чем тут финал или матч за кубок? Разве команды ни в каждом матче должны стремиться победить, особенно если играют с принципиальным соперником?
    Это была рядовая игра очередного тура АПЛ, где каждый из соперников должен стремиться набрать очки, чтобы обогнать оппонентов, чтобы приблизиться к титулу, но если угодны сравнения с чем то, то обе команды вели себя так, как будто и те и другие выходят из группы и результат очной встречи им не важен.
    Так быть не должно, особенно между принципиальными противниками
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Учти, что у МС не было КДБ и Родри, а у "Арсенала" - Сака и Мартинелли (он после травмы, вышел в концовке и забил, хоть и с рикошетом). Поэтому огромное количество креатива пропало.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 20:51
    Игра была скучна. МС выглядел разбаллансированным и уставшим. Арсенал играл по ситуации.. Непонятно решение Пепа оставить Грилиша в "Лувре" и выпустить неопытного в таких матчах Доку. Но, это его решение. Холанд ниочем. Прикид Артеты сегодня был лучше..
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 20:49
    Красавцы! 👍
    666roza777
    666roza777 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 20:43, ред.
    90% всех финалов такие. Ты думаешь почему? По игре это было похоже на матч за кубок.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:42
    народ любит такие результаты !
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 20:39
    Чего-то мне ни те ни другие не понравились, играли так как будто всех устраивала ничья, хотя принципиальные соперники в гонке за чемпионство. Лидеры команд характера не показали, как и сами команды, досадный рикошет подвел итог матча.
    Если после паузы не включатся, условные Вулверхемтоны еще не раз отберут очки, а конкуренты наточат зубы
    Viduka
    Viduka
    вчера в 20:37
    Победил-таки учителя:)
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:33, ред.
    МС за последний месяц сдал...... тут и поражение от Вулвз, кое как обыграли Лепциг в ЛЧ, вылет из кубка лиги от Ньюкасла, и вот уже подоспело поражение от Арсенала..........честно чемпион посыпался. Гвардиола тоже не волшебник даже ему свойственно проигрывать.

    Что не ожиданно стало что Артета смог наконец обыграть Гвардиолу, на этот раз ученик превзошел учителя. Тем самым добыли важные очки, это возможно даже психологическая победа которая может пригодится до конца сезона.

    Но ничья была бы справедливым итогом.

    PS Кто бы мог подумать Тоттенхэм и Арсенал оспаривают титул, это интересно. и после 8 туров при этом пока оба коллектива идут без поражений.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 20:32
      Тристан
      Тристан ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 20:32
        Igo0rek
        Igo0rek
        вчера в 20:32
        Лучше проиграть сейчас, пока состав неоптимальный и начало сезона. Главное показать стабильность после нового года)
        Тристан
        Тристан
        вчера в 20:31
        Молодцы! Артету с победным дебютом против МС! Зрелая игра канониров. У горожан конечно же чувствовалось отсутствие Де Брюйне и Родри. Не понятно, зачем продали Гюндогана. Ну и ладно, нам от этого только лучше.
        Гость
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