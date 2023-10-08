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«Динамо» сыграло вничью с «Факелом»

вчера, 18:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0) в матче 11-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Динамо» идёт на 6-м месте (17 очков), «Факел» занимает 15-е место (9 очков).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:00
У Факела есть потенциал, пора выбираться из подземелья!
112910415
112910415
вчера в 20:25
грамотная игра факела
pomor45
pomor45
вчера в 19:57
Динамо Факел погасить не сумело. И то сказать: полиция же - не пожарные.
Николай 1
Николай 1
вчера в 19:38
Если честно, то последние несколько лет надоело смотреть на игры любимой команды (болею с 1972 года "по наследству" от отца), в которых как закон исполняется правило: третий пас - сопернику. Причем, не под давлением, при вариантах паса, с поднятой головой, видя ситуацию на поле. Таких игр 30-40 процентов. Ну и Факел заколдованный для Динамо, поэтому выигрыша сегодня не ждал. И это печально.
stanichnik
stanichnik ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Доброго Здоровья Храневец!
Так уж сложилось в футболе , если команда играет неважно виноват Главный тренер.
Что делать? - Нам динамикам остаётся только ждать, надеяться и верить в команду.)))
баск
баск
вчера в 18:57, ред.
Этот матч был интересен, помимо прочего, чисто статистически.
Факел забивает крайне мало, в РПЛ меньше всех.
Но и пропускает тоже не густо.

В частности, не смогли распечатать его ворота крепенький ершистый Урал
и лидер турнира Краснодар, потерявший в Воронеже очки.

В подобных случаях считается, что команда с такими показателями
результативности не играет сама и не даёт другим.
Так что было весьма любопытно, что со всем этим сможет сделать
сегодняшнее далеко ещё непричёсанное Динамо.

Жизнь показала- мало что может.
Несколько на нашей стороне была обычно неудачная игра Факела в гостях,
где он забивал всего дважды, причём последний раз в августе, но этот фактор
не сработал, Факел по праву взял гостевое очёчко.

Некоторые моменты у нас были, во втором тайме (наиболее интересные-
штанга Смолова, чуть неточный удар Гладышева), но в целом игра разочаровала.
Оживил её только Федя своим выходом на замену, хотя результата не добился.

Матч оказался довольно типичным для гадкой погоды- холодно, сыро, с дождём. Такая погода часто влечёт некачественный футбол с большим количеством ошибок.
Именно такой футбол обе команды в основном и демонстрировали.

Он был скучен, за исключением нескольких минут в начале второго тайма
и довольно ажиотажные несколько минут концовки.
В обоих случаях шансы Динамо подрастали, но в голы не воплотились.

Появились у нас и некоторые локальные проблемы с составом.
Так, травмировался Шунин и может больше не сыграть до зимы, а также отстранён от игр и- если не ошибаюсь- даже от тренировок Макаров,
отправленый Личкой всерьёз подумать о своём отношении к делу.

В общем-то так себе пока делишки у нас, хотя вроде и не безнадёжны..
Храневец
Храневец
вчера в 18:55
хочу задать вопрос сорДникам . Кто виноват и что делать ??????
alexamit
alexamit
вчера в 18:55
Диву даёшься-А что вы там делаете?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:50
Динамо слабовато сыграло,не осилили Факел!
рже
рже
вчера в 18:45
Д. Н.. О Москва сохранила очко ,хотябы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:43
Факел не зажгли, Динамо не смогли.
nubom
nubom
вчера в 18:42
Сегодня Фортуна отвернулась от обеих команд. Потом подумала, и улыбнулась Факелу...
Вещий
Вещий
вчера в 18:40
Динамо команда загадка. Состав у бело-голубых сравним с Краснодаром, финансовые возможности полностью соответствуют статусу топ-клуба, знающий тренер, креативные игроки… НО результаты не то, чтобы плохие — средние..... на уровне истеричного Спартака и обескровленного ЦСКА и хуже примерно равного по всем критериям Локо... пока все печально....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:35
Наталкивает на мысли.... ничья динамо и поражение Самары после побед над Спартаком...)
particular
particular
вчера в 18:32
Факелу трудно гореть, но температуру поддерживает...
Воронежцам успехов и побед!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:32
Хорошая ничья при равной игре. обе команды наиграли на гол, до самого конца напряжение, до самого конца не было ясно, кто заберет три очка. В итоге закономерный результат, но не закономерный счет. Боевая ничья была бы более по игре, тем более что xG более 1 гола у каждой команды
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:32
Матч Динамо с Факелом выбивается из ряда интересных и захватывающих игр. Смотреть было скучно. Редкие всплески активности и все. 0:0 самый справедливый счет для такой игры. А жаль. Обе команды мне симпатичны. Ожидал бОльшего
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 18:31
Матч равных соперников ! Факел незаслуженно находится внизу турнирной таблицы.
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