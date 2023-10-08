«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0) в матче 11-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Динамо» идёт на 6-м месте (17 очков), «Факел» занимает 15-е место (9 очков).
«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0) в матче 11-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Динамо» идёт на 6-м месте (17 очков), «Факел» занимает 15-е место (9 очков).
Факел забивает крайне мало, в РПЛ меньше всех.
Но и пропускает тоже не густо.
В частности, не смогли распечатать его ворота крепенький ершистый Урал
и лидер турнира Краснодар, потерявший в Воронеже очки.
В подобных случаях считается, что команда с такими показателями
результативности не играет сама и не даёт другим.
Так что было весьма любопытно, что со всем этим сможет сделать
сегодняшнее далеко ещё непричёсанное Динамо.
Жизнь показала- мало что может.
Несколько на нашей стороне была обычно неудачная игра Факела в гостях,
где он забивал всего дважды, причём последний раз в августе, но этот фактор
не сработал, Факел по праву взял гостевое очёчко.
Некоторые моменты у нас были, во втором тайме (наиболее интересные-
штанга Смолова, чуть неточный удар Гладышева), но в целом игра разочаровала.
Оживил её только Федя своим выходом на замену, хотя результата не добился.
Матч оказался довольно типичным для гадкой погоды- холодно, сыро, с дождём. Такая погода часто влечёт некачественный футбол с большим количеством ошибок.
Именно такой футбол обе команды в основном и демонстрировали.
Он был скучен, за исключением нескольких минут в начале второго тайма
и довольно ажиотажные несколько минут концовки.
В обоих случаях шансы Динамо подрастали, но в голы не воплотились.
Появились у нас и некоторые локальные проблемы с составом.
Так, травмировался Шунин и может больше не сыграть до зимы, а также отстранён от игр и- если не ошибаюсь- даже от тренировок Макаров,
отправленый Личкой всерьёз подумать о своём отношении к делу.
В общем-то так себе пока делишки у нас, хотя вроде и не безнадёжны..
Факел забивает крайне мало, в РПЛ меньше всех.
Но и пропускает тоже не густо.
В частности, не смогли распечатать его ворота крепенький ершистый Урал
и лидер турнира Краснодар, потерявший в Воронеже очки.
В подобных случаях считается, что команда с такими показателями
результативности не играет сама и не даёт другим.
Так что было весьма любопытно, что со всем этим сможет сделать
сегодняшнее далеко ещё непричёсанное Динамо.
Жизнь показала- мало что может.
Несколько на нашей стороне была обычно неудачная игра Факела в гостях,
где он забивал всего дважды, причём последний раз в августе, но этот фактор
не сработал, Факел по праву взял гостевое очёчко.
Некоторые моменты у нас были, во втором тайме (наиболее интересные-
штанга Смолова, чуть неточный удар Гладышева), но в целом игра разочаровала.
Оживил её только Федя своим выходом на замену, хотя результата не добился.
Матч оказался довольно типичным для гадкой погоды- холодно, сыро, с дождём. Такая погода часто влечёт некачественный футбол с большим количеством ошибок.
Именно такой футбол обе команды в основном и демонстрировали.
Он был скучен, за исключением нескольких минут в начале второго тайма
и довольно ажиотажные несколько минут концовки.
В обоих случаях шансы Динамо подрастали, но в голы не воплотились.
Появились у нас и некоторые локальные проблемы с составом.
Так, травмировался Шунин и может больше не сыграть до зимы, а также отстранён от игр и- если не ошибаюсь- даже от тренировок Макаров,
отправленый Личкой всерьёз подумать о своём отношении к делу.
В общем-то так себе пока делишки у нас, хотя вроде и не безнадёжны..