«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико»

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 9-го тура Ла Лиги.
На 22-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. На 73-й минуте полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль сравнял счёт. На 89-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти, чем принёс победу своей команде. Россиянин Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте встречи.
«Атлетико» идёт на 4-м месте (19 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-е место (15 очков).
Начинать все надо с нуля . Не дай Бог сломается морально, тогда все , финиш !Но это его выбор. Пока шишек на лбу не набьешь не поймешь. Желаю Арсену удачи !
Начинать все надо с нуля . Не дай Бог сломается морально, тогда все , финиш !Но это его выбор. Пока шишек на лбу не набьешь не поймешь. Желаю Арсену удачи !