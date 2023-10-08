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«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико»

вчера, 19:13
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 9-го тура Ла Лиги.

На 22-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. На 73-й минуте полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль сравнял счёт. На 89-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти, чем принёс победу своей команде. Россиянин Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте встречи.

«Атлетико» идёт на 4-м месте (19 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-е место (15 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Реала Сосьедад»
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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 21:44
Незачем было уезжать.Его и здесь неплохо кормили.
112910415
112910415
вчера в 20:34
пока что никак
Храневец
Храневец ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Как я писал раньше, чемпионат России и Испании это земля и небо другие скорости партнеры итд итп перечислять не буду, сами знаете.

Начинать все надо с нуля . Не дай Бог сломается морально, тогда все , финиш !Но это его выбор. Пока шишек на лбу не набьешь не поймешь. Желаю Арсену удачи !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:04
Становится очевидным, что Захарян не тянет уровень европейского футбола. Может быть конечно сезон адаптации, но предпосылок пока не видно.
lotsman
lotsman
вчера в 19:58
Сосьедад проиграл без Захаряна. Захарян вышел лишь на 69 минуте и зачем он выходил, непонятно было. Его игра была, мягко говоря, никакой. Стоило ехать в Европу, чтобы так нелепо выглядеть на поле. Лучше бы в Динамо оставался, зато был бы лидером.
arsworld
arsworld
вчера в 19:53
Эх пендаль за76 ставку(.Надеялся на ничью
протон
протон
вчера в 19:45
Насколько же Захарян инородно смотрится. Физику чуть подтянул вроде бы, но ни быстроты мышления, ни обостряющих действий, ничего нет. Чего только стоит его удар. Там все обалдели и от его решения, и от реализации.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:16
Браво Атлетико Мадрид!
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