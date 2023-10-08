«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико»

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вчера, 19:13

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 9-го тура Ла Лиги.

На 22-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. На 73-й минуте полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль сравнял счёт. На 89-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти, чем принёс победу своей команде. Россиянин Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте встречи.

«Атлетико» идёт на 4-м месте (19 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-е место (15 очков).