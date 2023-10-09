Хенесс ответил на вопрос о стоимости трансфера Кейна

Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о стоимости перехода нападающего Харри Кейна из «Тоттенхэма».
Мы потратили 95 миллионов евро, чтобы подписать Кейна.
В 7 матчах Бундеслиги текущего сезона игрок забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.
А так всё понятно, заплатили сразу за готового игрока, дорого ли?
Наверное, недёшево, ведь игрок возрастной, и, может, и даже вероятно, учитывая его габариты, только два-три года ещё на топ-уровне сможет поиграть.
А так всё понятно, заплатили сразу за готового игрока, дорого ли?
Наверное, недёшево, ведь игрок возрастной, и, может, и даже вероятно, учитывая его габариты, только два-три года ещё на топ-уровне сможет поиграть.