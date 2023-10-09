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Хенесс ответил на вопрос о стоимости трансфера Кейна

вчера, 08:32

Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о стоимости перехода нападающего Харри Кейна из «Тоттенхэма».

Мы потратили 95 миллионов евро, чтобы подписать Кейна.

В 7 матчах Бундеслиги текущего сезона игрок забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:22
Если "Бавария" опять безвольно вылетит из ЛЧ на первых стадиях плей-офф, а к этому идёт, то трансфер себя не оправдает.

А так всё понятно, заплатили сразу за готового игрока, дорого ли?

Наверное, недёшево, ведь игрок возрастной, и, может, и даже вероятно, учитывая его габариты, только два-три года ещё на топ-уровне сможет поиграть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:58
Много однако дали... не отработает он эту сумму.
vujjz59w5rba
vujjz59w5rba
вчера в 09:37
Считаю тоже что это дорого за Кейна
pn7b5pejrw3f
pn7b5pejrw3f
вчера в 09:15
Дороговато будет за это бревно безвольное
Гость
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