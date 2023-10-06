Названы самые дорогие игроки РПЛ

Портал Transfermarkt назвал самых дорогих игроков российской Премьер-Лиги. Список возглавляет полузащитник «Зенита» Вендел. Его оценивают в 24 миллиона евро.
Далее идут Клаудиньо («Зенит», 20 миллионов), Дуглас Сантос («Зенит», 18 миллионов), Матвей Сафонов («Краснодар», 16 миллионов), Вильмар Барриос («Зенит», 16 миллионов), Эдуард Сперцян («Краснодар», 15 миллионов), Фёдор Чалов (ЦСКА, 12 миллионов), Джон Кордоба («Краснодар», 12 миллионов), Иван Обляков (ЦСКА, 10 миллионов), Роберт Ренан («Зенит», 10 миллионов).
И Чалов и Облаков - это реальность сумм. Ну не оценивает трансфмаркет их игру. У них есть информация по контрактам, на этом основании и выстраивается стоимость игрока. Есть з/п, есть длительность контракта. Есть возраст игрока. А реально стоимость игрока - это что за него предложат. Спартак за Медину дал 7 мультов, а чувак только в кубке играет....
Ну а так что, как можно идти на 3 месте с таким составом .....
Вендел («Зенит»), 24 млн;
Клаудиньо («Зенит»), 20 млн;
Дуглас Сантос («Зенит»), 18 млн;
Вильмар Барриос («Зенит»), 16 млн;
Роберт Ренан («Зенит»), 9 млн.
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87млн... 5 футболистов как 3 состава Факела....:))))
И Чалов и Облаков - это реальность сумм. Ну не оценивает трансфмаркет их игру. У них есть информация по контрактам, на этом основании и выстраивается стоимость игрока. Есть з/п, есть длительность контракта. Есть возраст игрока. А реально стоимость игрока - это что за него предложат. Спартак за Медину дал 7 мультов, а чувак только в кубке играет....
Ну а так что, как можно идти на 3 месте с таким составом .....
Вендел («Зенит»), 24 млн;
Клаудиньо («Зенит»), 20 млн;
Дуглас Сантос («Зенит»), 18 млн;
Вильмар Барриос («Зенит»), 16 млн;
Роберт Ренан («Зенит»), 9 млн.
-----
87млн... 5 футболистов как 3 состава Факела....:))))