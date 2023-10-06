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Названы самые дорогие игроки РПЛ

вчера, 13:25

Портал Transfermarkt назвал самых дорогих игроков российской Премьер-Лиги. Список возглавляет полузащитник «Зенита» Вендел. Его оценивают в 24 миллиона евро.

Далее идут Клаудиньо («Зенит», 20 миллионов), Дуглас Сантос («Зенит», 18 миллионов), Матвей Сафонов («Краснодар», 16 миллионов), Вильмар Барриос («Зенит», 16 миллионов), Эдуард Сперцян («Краснодар», 15 миллионов), Фёдор Чалов (ЦСКА, 12 миллионов), Джон Кордоба («Краснодар», 12 миллионов), Иван Обляков (ЦСКА, 10 миллионов), Роберт Ренан («Зенит», 10 миллионов).

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 23:38
Артем Дзюба("Локомотив",2 мешка картошки)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:28, ред.
Очень рад за Ф.Чалова и В.Облякова. Мощные игроки с громадным потенциалом и неограниченными техническими возможностями. Играют, правда, через раз, но это не столь важно и никого не должно волновать.
lotsman
lotsman ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:47
Я понимаю. Просто я, как болельщик, не могу оценивать их по рыночной стоимости. Проще сказать, они люди, игроки и оценивать их как товар, рыночный товар, я не могу, да и не хочу.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:39
По деньгам Зенит всегда первый.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:38, ред.
Чалов, что потерял в этом списке?). С Кордобой ещё с одним ценником). Не стоит он этих денег. Абсолютно.
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:38
Был бы в Зените тренер, он был бы на первом месте с таким составом. Тренер бы из состава сделал каманду, а не как Семак выгнал на поле играйте кто как хочет.
nubom
nubom
вчера в 15:31
С гончими по грибы ходить...
Igo0rek
Igo0rek ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:08
Рыночная стоимость, для потенциальных покупателей.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:04
Самое интересное, что весь пул игроков представленный в этом списке, жесткий неликвид. Их невозможно будет продать не то что с профитом от рыночной стоимости, но даже по самой рыночной стоимости. В случае реального интереса, придется прилично двигаться по цене. Если конечно Саудовская Аравия не вмешается в процесс, ибо там рынок работает по иным правилам. Еще один есть вариант, что Зенька решит ослабить конкурента и выбросит деньги в никуда.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:01
Чалов 3 , Обляков 2 и не более
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:51
Уважаемый, ну зачем же так в открытую льстить Зениту.? Зенит в таблице РПЛ на 4 месте, а не на 3, на 3- Локо. Согласен?
lotsman
lotsman
вчера в 14:48
Рыночная стоимость, для рыночных оценщиков. Для меня, как болельщика, важна игровая ценность футболиста, как он играет.
112910415
112910415
вчера в 14:28
прямо драгоценные футболисты )
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:23
Всё это "потолочная" стоимость.На рынке работорговли раб стоит ровно столько,на какую сумму согласятся бывший рабовладелец с будущим.
То есть,какая погода будет завтра,мы вам расскажем послезавтра.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:18
Четко вырисовывается тройка призеров.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:09
Добра Вам!

И Чалов и Облаков - это реальность сумм. Ну не оценивает трансфмаркет их игру. У них есть информация по контрактам, на этом основании и выстраивается стоимость игрока. Есть з/п, есть длительность контракта. Есть возраст игрока. А реально стоимость игрока - это что за него предложат. Спартак за Медину дал 7 мультов, а чувак только в кубке играет....

Ну а так что, как можно идти на 3 месте с таким составом .....
Вендел («Зенит»), 24 млн;
Клаудиньо («Зенит»), 20 млн;
Дуглас Сантос («Зенит»), 18 млн;
Вильмар Барриос («Зенит»), 16 млн;
Роберт Ренан («Зенит»), 9 млн.
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87млн... 5 футболистов как 3 состава Факела....:))))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:05
Зеня с Краснодаром с таким составом должны быть в тройке,посмотрим по итогу!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:49
Это лишнее доказательство того, что "оценщик на контракте в Газпроме. Джон Кордоба без вариантов сейчас сильнейший форвард РПЛ. И он не может стоить меньше зенитовских бразильцев. Это совершенно бесспорно. Тем более, что нападающие всегда ценятся выше остальных.
протон
протон
вчера в 13:37
А где же голеодор? Дзюба думаю больше десятки должен стоить
Igo0rek
Igo0rek ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 13:37
Рыночная стоимость всегда условна. Цена по которой закрывается сделка часто другая, и зависит от многих факторов, вплоть до капризов владельцев клубов. Например рыночная стоимость компании Apple почти 2,5 триллиона долларов. Но если ты захочешь купить эту компанию, за эту сумму ее никто не продаст. Сделка закроется минимум в x1,5-x2 от изначальной рыночной стоимости. Или обратный пример, футболист может стоить условные 20 млн евро, но у него заканчивается контракт, клуб изолирован от мира, рынок изолирован, и покупатель может продавить снижение цены.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:34
Это подсказка Зениту!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:30
Краснодар купил Кордоба за 20 евролямов. Это он из-за возраста так подешевел или за него просто переплатили?
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