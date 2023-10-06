Динамика трансферных стоимостей в РПЛ. «Зенит» и «Спартак» стагнируют, игрок «Краснодара» — в топ-5

1696606081

вчера, 18:28

Больше всех подорожал Сперцян.

Сперцян занимает место Захаряна

Раньше главным российским талантом, который шёл среди самых дорогих игроков Премьер-Лиги, был полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Летом он наконец ушёл на повышение – и теперь ждёт шанса в «Реале Сосьедад». А РПЛ понадобился новый талант, который встанет во главе. Сейчас им стал Эдуард Сперцян – да, армянин, но воспитанник «Краснодара». Сейчас к его оценочной трансферной стоимости добавили 2 миллиона евро.

При этом в первом эшелоне звёзд лиги хавбек идёт уже давно. Молодой исполнитель крайне стабилен – и поэтому держит марку, независимо от перемен на тренерском мостике. При Ивиче южане стали более прагматичной командой, акцент сместился на скорость и атлетичность в борьбе за мяч – и поначалу Эдуарду в новой структуре было некомфортно. Но место в старте он не потерял – а в первых 4 турах нового розыгрыша забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

Возрождение Кассьерры

Пример колумбийского нападающего показывает, насколько сложно иногда переходить из скромного клуба в российский гранд. «Зенит» — гегемон РПЛ , которому понадобился новый забивной форвард. И пусть Матео Семак доверял больше, весь предыдущий сезон футболист провёл слабо.

Но Кассьерра адаптировался-таки к новым условиям – и в новом чемпионате разрывает, лидируя в топе бомбардиров. 9 матчей, 8 голов и трансферная стоимость на уровне 6 млн евро – неплохое начало для реабилитации.

Если теперь колумбиец продолжит в том же духе, к окончанию сезона он может пробить ценник в 10 миллионов – и заодно привлечь внимание кого-то из европейских клубов.

Становление Тикнизяна, Салтыкова и Файзуллаева

Наир среди этих троих – самый опытный. Успел пройти академию ЦСКА , заглядывал в курский «Авангард», а после перебрался в «Локомотив». К резкому взлёту провело стечение нескольких факторов. Левый защитник отлично действует в атаке, но ненадёжен в защите. При этом такой набор качеств позволил найти симбиоз с молодым вингером Пиняевым. На выходе Тикнизян выдал результативный финиш минувшего сезона и такой же – старт текущего. Гол в ворота «Рубина», дубль «Факелу», гол и ассист в матче с «Зенитом». Важно понимать, что следствие такой специфической роли в том, что и подойдёт Наир не всем – но для «Локо» это идеальный латераль.

Салтыков и Файзуллаев – молодые таланты, засветившиеся на уровне Премьер-Лиги лишь в этом сезоне. Никита после академии «Чертаново» и молодёжки «Крыльев» начал восхождение из низших лиг. Была «Звезда» из Санкт-Петербурга, потом тольяттинский «Акрон» — под руководством Евгения Калешина коллектив сверкнул в Кубке, а сам 19-летний вингер вернулся в «Крылья» и уже боролся на стартовую обойму. Конкуренцию выиграл – и за 9 матчей в чемпионате забил 4 мяча, отдав 2 ассиста.

Что касается Аббосбека, 20-летний инсайд спонтанно закрепился в основе – изначально он сидел на скамейке, но Федотову требовалась хоть какая-то ротация. Болельщиков покорил за 3 тура – ассистировал в одном из голов «Крыльям» и забил «Ростову». Теперь это уже игрок стартового состава. И оцениваться должен соответствующе.

Гарре начинают оценивать по достоинству

23-летний аргентинец имеет огромное влияние на игру «Крыльев» в атаке. По всему это крайне талантливый вингер, который еще и в центре поля смотрится отлично.

И важно, что после сообщения о желании Бенхамина сменить команду история не получила развития. В прошлогодних «Крыльях» ему было бы тесно – команда не решала серьёзных задач и скорее старалась не провалиться в зону стыковых матчей.

Теперь же самарцы идут в топ-3 – и это дополнительный аргумент в переговорах с вингером.

Много краснодарцев в топе

Список самых дорогих игроков РПЛ отлично дополняет расстановку сил в чемпионате – большую часть составляют футболисты «Зенита». В топ-5 их сразу четверо – но если годом ранее в компании Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса и Барриоса был ещё и Малком, то теперь его нет, а в первую пятёрку залетел вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Всего в первой десятке 3 представителя южан: голкипер, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Сейчас «быки» выглядят на редкость уверенно и сметают соперников – а значит, к следующему обновлению стоимостей действующие лидеры могут забраться выше, плюс добавится кто-то из новичков.

На удивление, есть в топе и пара футболистов ЦСКА – у «армейцев» серьёзнейшие кадровые проблемы, но Фёдор Чалов и Иван Обляков удерживают команду на плаву. И их по достоинству оценивают в 10 миллионов евро и более.

Антитоп захватили «Спартак» и «Зенит»

Ещё один показатель, рисующий обстановку – это рейтинг игроков, которые больше всех потеряли в стоимости. Как ни удивительно, но наибольшее представительство в антитопе – у действующих чемпионов на пару со «Спартаком». «Красно-белые» потеряли почву под ногами – уже не видно никакой структуры игры. Плюс де-юре лидеры де-факто стали игроками запаса – Джикия и Медина так точно. Георгий давно потерял мотивацию, не имея конкурента. И это привело к тому, что только пришедший Срджан Бабич с лёгкостью отобрал место в старте. Как итог – минус 1 млн евро от стоимости (теперь – 6.5 млн). Хесус Медина тоже подешевел на 1 млн – до 6 миллионов евро. Но с отрывом первый – Квинси Промес. И вот его положение шокирует – даже в таком «Спартаке» он остаётся лидером, иногда демонстрируя глубину пропасти в классе между ним и остальными.

Что до «Зенита» — в стоимости сильно сбавили Барриос, Изидор и Ду Кейрос. У последних дело тоже в игровой практике. Первый просто стал чаще допускать ошибки. Плюс накладывается общекомандный спад – петербуржцы стали намного чаще терять очки.