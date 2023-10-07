«Барса» готова разорвать соглашение с компанией, не выплатившей 60 млн евро

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вчера, 16:56

«Барселона» ищет 60 млн евро, которые ей не удалось получить после продажи Barça Studios (платформы, занимавшейся производством и коммерциализацией всего аудиовизуального контента клуба).

Летом «сине-гранатовые» были уверены, что немецкий фонд Либеро внесёт необходимую сумму, но этого не произошло. Из-за этого клуб был сильно ограничен в вопросе подписания новичков летом. Стороны не сошлись на определённых условиях, на которых настаивала компания, которая понимала сложную финансовую ситуацию каталонцев.

После закрытия трансферного окна ситуация изменилась. «Барса» не стала торопиться с завершением соглашения, установив конец сезона в качестве крайнего срока для получения финансирования.

Однако фонд продолжает задерживать выплаты, в связи с чем каталонцы решили найти других инвесторов, которые будут готовы взять на себя расходы. Либеро ранее пообещал заплатить необходимую сумму до закрытия летнего трансферного окна, но компания внесла только аванс, всё ещё не дав 40 млн евро.

«Барселона» готова разорвать соглашение, если выплат не будет.