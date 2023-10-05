Роналду и «Ювентус» не смогли договориться о выплате долгов по зарплате

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Ювентус», за который футболист выступал ранее, не смогли прийти к общему мнению касательно выплаты долгов по зарплате.
Сообщается, что сторонам не удалось договориться во время заседания арбитражного совета Федерации футбола Италии (FIGC).
В течение следующих 30 дней итоговое решение по делу будет вынесено. Туринцы уверены в своей правоте и настаивают на том, что с Роналду никаких дополнительных договоренностей не было. Отмечается, что другие футболисты, которые подписали подобные соглашения, уже получили свои деньги.
При нём :Два раза выиграли национальный чемпионат,один раз-4 место.Вылеты из ЛЧ дважды на стадии 1\4 и один раз-1\8.
Так я не понял,каких ВЫСОТ добился "Ювентус" при нём???
При нём :Два раза выиграли национальный чемпионат,один раз-4 место.Вылеты из ЛЧ дважды на стадии 1\4 и один раз-1\8.
Так я не понял,каких ВЫСОТ добился "Ювентус" при нём???
не алчный ты
не алчный ты
Оттого и беды итальянского клуба, что нет почтения к тем, кто в их же судьбу новые краски привносит.
Оттого и беды итальянского клуба, что нет почтения к тем, кто в их же судьбу новые краски привносит.