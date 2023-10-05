Роналду и «Ювентус» не смогли договориться о выплате долгов по зарплате

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вчера, 17:14

Нападающий клуба «Аль-Наср» и «Ювентус», за который футболист выступал ранее, не смогли прийти к общему мнению касательно выплаты долгов по зарплате.

Сообщается, что сторонам не удалось договориться во время заседания арбитражного совета Федерации футбола Италии ( FIGC ).

В течение следующих 30 дней итоговое решение по делу будет вынесено. Туринцы уверены в своей правоте и настаивают на том, что с Роналду никаких дополнительных договоренностей не было. Отмечается, что другие футболисты, которые подписали подобные соглашения, уже получили свои деньги.