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Роналду и «Ювентус» не смогли договориться о выплате долгов по зарплате

вчера, 17:14

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Ювентус», за который футболист выступал ранее, не смогли прийти к общему мнению касательно выплаты долгов по зарплате.

Сообщается, что сторонам не удалось договориться во время заседания арбитражного совета Федерации футбола Италии (FIGC).

В течение следующих 30 дней итоговое решение по делу будет вынесено. Туринцы уверены в своей правоте и настаивают на том, что с Роналду никаких дополнительных договоренностей не было. Отмечается, что другие футболисты, которые подписали подобные соглашения, уже получили свои деньги.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:22
ТщательнЕЕ надо,тщательнЕЕ!
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:40
Кхм. Монолог Аркадия Райкина "Чувство юмора" во все времена актуален, не находите? Правда, и юмор бывает разным, с сарказмом, например. Но это уже совсем другая история.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:27
Играл три года.За предыдущие три года клуб трижды выигрывал национальный чемпионат и вылетал из ЛЧ на стадиях 1\4,финала и 1\8.
При нём :Два раза выиграли национальный чемпионат,один раз-4 место.Вылеты из ЛЧ дважды на стадии 1\4 и один раз-1\8.
Так я не понял,каких ВЫСОТ добился "Ювентус" при нём???
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:19
Походу нет документальной договоренности между ними, раз другим Юве выплатил, а ему нет. На словах не имеет юридической силы. Останется без денег Роналду + потратится на суды и адвокатов, так что в минус уйдет.
Elliada
Elliada
вчера в 18:17
То, что Роналду сделал с Майоргой, Ювентус делает с Роналду. Заплатите Роналду деньги. Он должен расплатиться с Майоргой.
112910415
112910415
вчера в 18:13
человек почти голодает, а пожилая женщина жадничает ... нехорошо
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:08
Суд все решит - у них там так...
FenixSL
FenixSL ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:02
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 18:00
    Юве уклоняется от выплат также ловко как португалец от мяча в плей-офф
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 17:59
    Развалил старуху до основания, сбежал, наплевав на всех - так ещё и бабки требует за прыжки в стенке с Порту.. История всё помнит, Геша. Алчный ты 🐫..
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 17:53
    Никакого уважения к легенде футбола. Как будто это не он помог клубу познать другие места в турнирной таблице, окромя последнего с конца. А ЛЧ? Небось туринцы позабыли про 1/8-ю, привыкли сходить с дистанции в финалах, а пришёл Криштиану и вуаля - новые эмоции.

    Оттого и беды итальянского клуба, что нет почтения к тем, кто в их же судьбу новые краски привносит.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:33
    Этот "Король пустыни" сам "Ювентусу" должен приплатить.
    протон
    протон
    вчера в 17:32
    Юве себя загоняет в ситуацию, когда ни одна звезда в будущем не будет идти навстречу клубу в такого рода вопросах. Если обоюдно о чем-то договорились и футболист согласился, то надо выполнять. А то футболисты так сокращают себе зарплаты, когда клубу тяжело, а потом могут быть кинуты в прямом смысле слова.
    Гость
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