Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие игроки РПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и самых подешевевших игроков российской Премьер-Лиги.
Больше всех в цене прибавил полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян — плюс 3 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.
Самым подешевевшим футболистом РПЛ стал нападающий «Спартака» Квинси Промес — минус 5 миллионов евро (стоимость 6 миллионов евро). В текущем сезоне на его счету: 14 игр, 4 гола и 6 голевых передач. Контракт 31-летнего голландца со «Спартаком» действует до лета 2024 года.