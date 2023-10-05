Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие игроки РПЛ

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вчера, 16:07

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и самых подешевевших игроков российской Премьер-Лиги.

Больше всех в цене прибавил полузащитник «Краснодара» и сборной Армении — плюс 3 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.