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Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие игроки РПЛ

вчера, 16:07

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и самых подешевевших игроков российской Премьер-Лиги.

Больше всех в цене прибавил полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян — плюс 3 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.

Самым подешевевшим футболистом РПЛ стал нападающий «Спартака» Квинси Промес — минус 5 миллионов евро (стоимость 6 миллионов евро). В текущем сезоне на его счету: 14 игр, 4 гола и 6 голевых передач. Контракт 31-летнего голландца со «Спартаком» действует до лета 2024 года.

Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие игроки РПЛ Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие игроки РПЛ

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:24
Сперцян-то ещё довольно молод, и есть потенциал для роста, оттого и оценка такая.
Барриос так-то тоже не стал хуже, но дешевеет в силу возраста.
Если брать в относительном выражении», то больше всех подорожали Файзуллаев ( причем в рекордно короткий срок !), и Салтыков . Оба - почти в 3 раза.
nubom
nubom ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:01
А в чем, собственно проблема? Именно доиграют и уйдут..)
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:54, ред.
Доброго Здоровья Байкал!
Хоть в вашем вопросе и звучат некоторые провокационные нотки, я все же попытаюсь вам ответить в корректной и насколько мне удастся в доступной для вас форме.

Soccer не является информационным сайтом, а выступает площадкой для общения между любителями футбола к коим я себя отношу и поэтому, как "любитель", а не профессионал и делаю комментарии и даю оценку тому или иному событию, опираясь на своё собственное мнение, формируемое на личных наблюдениях, полученную информацию из разных информационных источников или в процессе обсуждения с другими участниками диалога, не претендуя при этом на истину в первой инстанции.

Теперь по Тюкавину, вот выдержка из его интервью после матча с Ахматом:
ВОПРОС: — Сейчас много говорят о Тюкавине, о его контракте и возможном переходе в «Зенит», мы чуть ли не каждый день слышим его агента. Как думаете, это не мешает Константину?
ОТВЕТ:- Что касается давления, то это тоже часть становления профессионального футболиста. Тюке надо научиться с этим работать — контракт, агент, болельщики, пресса, результат… Мы можем разговаривать, помогать как-то, но в конце концов он должен перерасти это сам.
Личка хороший педагог и психолог и чтобы лишний раз не травмировать игрока корректно, обходя все углы ответил о нынешнем психологическом состоянии молодого футболиста.

Далее по порядку, Шунин. Никто его из команды не отчислял и тем более не проклинал. Изначально тренерский штаб Динамо принял решение что во всех матчах на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в воротах будет играть Лещук и этого решения они и придерживаются

О принципиальности матча:
-Для Динамо крайне важно было добыть три очка, чтобы сохранить преимущество перед Краснодаром, поэтому для них это было принципиальнейший матч, в то время как для Спартака со слов Абаскаля(дословно: "Турнирные задачи уже решены, и у нас есть два молодых футболиста – Павел Мелешин и Артем Быковский. Это возможность для того, чтобы дать шанс молодым – важно для академии и футболистов, которых растит "Спартак", ссылки и по Личке и по Абаскалю не даю из-за боязни попасть в немилость к модераторам, но вы можете погуглить и найти это в свободном доступе.

И последнее, моё отношение к Тюкавину. Мне очень симпатичен этот игрок и потому я так часто критикую и ругаю его, когда он этого заслуживает, потому что я хочу постоянно видеть его в составе Динамо и не просто видеть, а видеть его на лидирующих первых ролях в команде, и да вы правы я очень не хочу, чтобы он, не дай Бог, по каким-то причинам оказался в другом клубе и особенно в Питере. Надеюсь я удовлетворил ваше любопытство и призываю вас болеть за своих, а не против чужих! Этот призыв я адресую всем любителям футбола с тех пор, как мой любимый клуб Динамо вылетел в ФНЛ!

PS. Вы уже не в первый раз пытаетесь спровоцировать меня на конфликт. Всегда готов поддержать нормальный диалог, но следующий пост в такой манере общения вынудит меня отправить вас в игнор. Прошу понять меня правильно, это не угроза, это предостережение.
Capral
Capral ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 19:54
Даже хуже...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:41
Как на рынке рабов и крепостного права..
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:40
Прошу обратить внимание на цену Салтыкова. Вот столько должен он стоить, а не в 10 раз дешевле, как предлагает Локо
Байкал-38
Байкал-38 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:22
Вы очень сильно заблуждаетесь!
Вот вам вопрос и пример, который разбивает вашу теорию на корню.
Промесу всего 31 год и играть он будет ещё несколько лет, рано его записывать в пенсионеры, но куда он может уйти из РПЛ?
Промес до конца карьеры будет играть Спартаке, а потом осядет в шоубизе, будет читать реп, котрый по сути никому не нужен, выступать в беспонтовых ток-шоу и выступать в роли эксперта на Спартак тв, ну и на матч тв иногда будут звать.
Ну куда Антоха уйдёт из РПЛ или точнее кому он сдался где то, кроме Спартака.
nubom
nubom
вчера в 19:04
По рейтингу видно - кто хочет играть, зарабатывать и уйти из РПЛ, а кто уже только доигрывает, чтобы уйти из РПЛ...
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Приветствую.
Я конечно понимаю, что "Болейте за своих, а против чужих!", но хочется спросить: "А вы только на соккере сидите или всё таки разбираетесь в футболе?".
Вот вы пишите, что тренер Динамо оставил Тюкавина в запасе не по причине, что дал отдохнуть, а чисто в воспитательных целях. Но тут возникает вопрос, а что там с Шуниным? Его вообще на матч не заявили, его тогда судя такой логике отчислили из Динамо и навечно прокляли.
Существует ротация состава и тем более в кубке, дают многим отдохнуть, а дублёрам даётся шанс проявить себя.
Неужели вы впервые об этом слышите?
Принципиальный матч? Что то я смотрю Спартак выпустил только тех кто в состав не проходит.
Я думаю ваше отношения к Тюкавину основывается только тем, что им активно заинтересовался Зенит, а точнее главное слово Зенит, а фамилия игрока не важна.
И как тут хочется сказать: "Болейте за своих, а НЕ против чужих!".

P.S. "Болейте за своих, а против чужих!" Это оговорка по Фрейду? Или...
pomor45
pomor45 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:43
Трудно работать в среде, так располагающей к лени.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:11
Как и вся команда.
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:04
приходят к нам легионеры с надеждой что потом продадут куда то в хороший клуб
а ценник только падает
и возьмут только клубы из этого же болота
112910415
112910415
вчера в 17:32
впрочем, цифры в футбол играть не могут ...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:31
Приведи уругвайские.Или из "Райского Сада",там только сидят и оценивают нас усиленно.
Короче,если есть другие расклады-приведи.Нет-лучше отмолчаться.Всё в мире условно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:12
Не верю я этим цифрам. Кто за границей доказывают это. Азмун и то притух. Захарян туда же. Единственный, кто достоин и доказывал, и ещё надеюсь докажет, это Хвича.
lotsman
lotsman
вчера в 16:54
В Верхней таблице я бы Тюкавина в третью строчку вставил.
lotsman
lotsman
вчера в 16:43
А как это надежда и звезда Спартака так низко пала?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:40
Короче я в любом случае за Сперцяна !)
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:38
На мой взгляд все игроки первого списка своей игрой в стартовой части чемпионата доказали, что абсолютно справедливо включены в него, за исключением Тюкавина, которому возможно авансом повысили цену после игры с чемпионом. Костя в последних играх не оправдывает ожиданий болельщиков и тренерского штаба. Отсутствие динамовского нападающего в заявке на кубковое дерби со Спартаком является ярким тому подтверждением. Не думаю, что Личка дал отдохнуть форварду в принципиальнейшей игре или оставил на скамейке по причине травмы или болезни. Скорее это воспитательная мера, направленная на пробуждение у футболиста сознания, что на поле должны выходить сильнейшие игроки и своей игрой доказывать, что они действительно сильнейшие на деле, а не на сайте трансфермаркета. Болейте за своих, а против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:22
Благодарю приз за август получил! Посмотрим , что чаще буду пить из этой кружки - валерьянку или компот...))) Всё от "Балды" зависит...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:22
Стоимость Промеса €6 млн, интересно, но государственная прокуратура Нидерландов считает, что Квинси Промес хотел заработать €6 млн на контрабанде кокаина.
Это совпадение или как?
Думаю государственная прокуратура Нидерландов готова оплатить трансфер Квинси Промеса в Бийлмербайес Bijlmerbajes.


Бийлмербайес Bijlmerbajes – это пенитенциарное учреждение в Амстердаме. Расположен тюремный комплекс вдоль железнодорожного полотна, недалеко от железнодорожного вокзала. Официально тюрьма называется Penitentiaire Inrichting (дословно – «Пенитенциарное устройство») Амстердама. Исправительное учреждение входит в структуру Министерства юстиции Нидерландов в рамках уголовного права.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:10
Это чисто российские расклады, оторванные от реальности...
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