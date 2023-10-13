Бекхэм опроверг слухи о том, что может вернуться в МЮ после смены владельца

1697204229

вчера, 16:37

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» , являющийся совладельцем «Интер Майами», прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в английский клуб в случае его покупки катарским шейхом Джассимом Аль Тани.

У меня давние отношения с Катаром из-за моего участия в ПСЖ , но пока никаких обсуждений не было.

Также Бекхэм отметил, что поддерживает смену владельца в МЮ .