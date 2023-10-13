Бекхэм опроверг слухи о том, что может вернуться в МЮ после смены владельца

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем «Интер Майами», прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в английский клуб в случае его покупки катарским шейхом Джассимом Аль Тани.
У меня давние отношения с Катаром из-за моего участия в ПСЖ, но пока никаких обсуждений не было.
Также Бекхэм отметил, что поддерживает смену владельца в МЮ.
На данный момент стабильности нет. Пришло время, чтобы кто-то взял на себя управление.
от такой карьеры откажется,лезть в полную нынешнюю -опу родного
клуба! Обидно другое, ведь оба живы и здоровы, и сэр Алекс и Бэкхем и могли хоть что то изменить в данной ситиации...!!!
от такой карьеры откажется,лезть в полную нынешнюю -опу родного
клуба! Обидно другое, ведь оба живы и здоровы, и сэр Алекс и Бэкхем и могли хоть что то изменить в данной ситиации...!!!