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Бекхэм опроверг слухи о том, что может вернуться в МЮ после смены владельца

вчера, 16:37

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем «Интер Майами», прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в английский клуб в случае его покупки катарским шейхом Джассимом Аль Тани.

У меня давние отношения с Катаром из-за моего участия в ПСЖ, но пока никаких обсуждений не было.

Также Бекхэм отметил, что поддерживает смену владельца в МЮ.

На данный момент стабильности нет. Пришло время, чтобы кто-то взял на себя управление.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:38
...да, конечно Дэвид это икона МЮ и всё у него норм за бугром,кто ж
от такой карьеры откажется,лезть в полную нынешнюю -опу родного
клуба! Обидно другое, ведь оба живы и здоровы, и сэр Алекс и Бэкхем и могли хоть что то изменить в данной ситиации...!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:50
Из чего видно, что он опроверг?
Гость
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