Тихонов: «Ни в коем случае не пойду в „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» оценил слухи о своем возможном переходе в «Енисей» в качестве тренера.

Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда.