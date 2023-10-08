Тихонов: «Ни в коем случае не пойду в „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил слухи о своем возможном переходе в «Енисей» в качестве тренера.
Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда.
Над Тарасовкой облака висят в форме слогана о старой колхозной корове :"Удвой удой,утрой удой,нето отправлю на убой!".
Над Тарасовкой облака висят в форме слогана о старой колхозной корове :"Удвой удой,утрой удой,нето отправлю на убой!".
Боже,до чего докатился великий клуб,если возглавить его-это не честь,а аутодафе.
И совсем не от великой ответственности,как принято говорить(чаще-себе в утешение),а от непредсказуемости временщиков у руля.
Боже,до чего докатился великий клуб,если возглавить его-это не честь,а аутодафе.
И совсем не от великой ответственности,как принято говорить(чаще-себе в утешение),а от непредсказуемости временщиков у руля.
Рад, что не ошибся. Работа в Спартаке- огромная Честь и ответственность!!! Андрей это понимает- он, в прошлом, сам, великолепный игрок!!! Как тренер, видимо, пока не чувствует в себе силы для такого Большого клуба как Спартак и это -Достойно Уважения!!! Это, всякие там Абаскали не понимают, где работают, а Тихонов знает и Уважает свой клуб!!!
Респектище тебе, Тихонов!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏
Рад, что не ошибся. Работа в Спартаке- огромная Честь и ответственность!!! Андрей это понимает- он, в прошлом, сам, великолепный игрок!!! Как тренер, видимо, пока не чувствует в себе силы для такого Большого клуба как Спартак и это -Достойно Уважения!!! Это, всякие там Абаскали не понимают, где работают, а Тихонов знает и Уважает свой клуб!!!
Респектище тебе, Тихонов!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏
Да и вообще какая то странная любовь у спартачей, Спартак любят только тогда когда он выигрывает, а в остальных случаях его ненавидят.
Да и вообще какая то странная любовь у спартачей, Спартак любят только тогда когда он выигрывает, а в остальных случаях его ненавидят.