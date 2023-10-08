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Тихонов: «Ни в коем случае не пойду в „Спартак“»

вчера, 10:20

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил слухи о своем возможном переходе в «Енисей» в качестве тренера.

Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:21
Тихонов такой патриот, что предлагает всем футболистам срочно срываться … вот такой честняга, скажет как отрежет! А посему: какой там Спартак?!
ABir
ABir
вчера в 13:09
Тихонов умный человек, знает, что не позовут в Спартак, поэтому так и ответил. Здоровье дороже, а в Спартаке сплошные нервы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:42
Тихонов : "Что я вам...Руй какой нибудь"....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:17
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 12:15
    В этом и есть популярность клуба,чтобы очередной журналист,набранный в издание по кастингу из подворотни,среди прочего спросил,не желает ли он потренировать "Спартак",на основании того,что собеседник провёл в дубле команды четыре дня.Хотя тот уже двадцать лет работает таксистом...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:15
    Тихонов знает внутреннюю кухню Спартака не по наслышке и поэтому ни за что не станет туда нечего соваться.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 12:11
      Capral
      Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 12:09
      Согласен.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 12:03
      У него спросили про Енисей он ответил. Спартак здесь для красного словца от журналиста. Но клюют все на Спартак!).
      m4dyv7r9h7xy
      m4dyv7r9h7xy
      вчера в 11:54
      Не по Сеньки шапка, не его уровень
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 11:50
      Для абаскалей все наши клубы-поле для экспериментов и тёмные аборигены,чего ещё от них требовать???
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 11:49
      Знает,что раньше был хозяин-Федун(а за спиной-Алекперов),пусть и не очень удачливый,но любящий футбол...и баб.А сейчас кто хозяин(а за спиной-Алекперов)-никто не знает-сплошные номиналы без лица,биографии,умений и навыков.
      Боже,до чего докатился великий клуб,если возглавить его-это не честь,а аутодафе.
      И совсем не от великой ответственности,как принято говорить(чаще-себе в утешение),а от непредсказуемости временщиков у руля.
      Capral
      Capral
      вчера в 11:42
      Всегда Уважал Тихонова, как честного Человека!!!
      Рад, что не ошибся. Работа в Спартаке- огромная Честь и ответственность!!! Андрей это понимает- он, в прошлом, сам, великолепный игрок!!! Как тренер, видимо, пока не чувствует в себе силы для такого Большого клуба как Спартак и это -Достойно Уважения!!! Это, всякие там Абаскали не понимают, где работают, а Тихонов знает и Уважает свой клуб!!!
      Респектище тебе, Тихонов!!!!!!!
      👏👏👏👏👏👏👏
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      вчера в 11:38
      Хочешь жить спокойно - забудь о Спартаке. Примерно такие мысли посещают после заявления Тихонова. Мудрое решение.
      Futurista
      Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 11:06
      Он знает что как тренер Спартак не потянет...ну и молодец)...
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 10:50
      Правильно Тиша , не надо портить репутацию ЛЕГЕНДЫ .Тренер из тебя никакой !
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 10:48
      Даже легенды Спартака не хотят быть в Спартаке!!!

      Да и вообще какая то странная любовь у спартачей, Спартак любят только тогда когда он выигрывает, а в остальных случаях его ненавидят.
      cska1948
      cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 10:41
      Андрей пожил, Андрей знает...
      cska1948
      cska1948
      вчера в 10:40
      И правильно Андрей говорит. Ведь быть тренером в Тарасовке равносильно сидению на электрическом стуле. Не знаешь когда включат рубильник сознавая, что включить его могут в любую минуту.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 10:39, ред.
      Легенда Спартака и так о своем клубе! К чему бы это? Видно не всё ладно в лукойловском королевстве
      adekvat
      adekvat
      вчера в 10:39
      Правильно умный человек.
      Гость
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