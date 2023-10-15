Глава «Белененсеша»: «Приобретение одних клубов другими нам неинтересно»

Президент «Белененсеша» Патрик Мораиш де Карвалью не желает, чтобы совладелец «Челси» приобрел права на «Спортинг».

Нам необходимо определить финансовую стратегию «Белененсеша» на ближайшие годы. Существуют определенные современные модели, которые нам неинтересны. Одна из них – совладение клубами, как это происходит в случае с Red Bull и City Group.

Другая известная модель вызывает у меня и «Белененсеша» еще большее отвращение и связана с приобретением одних клубов другими. Например, в Португалии появились слухи о том, что «Челси» собирается купить «Спортинг».

Полагаю, такой план и такое намерение оскорбляют Португалию. Это оскорбляет фанатов «Спортинга» и португальского футбола в целом. Это бесперспективно.

Для нас немыслимо, чтобы «Белененсеш» когда-либо был приобретен другим клубом. «Белененсеш» не желает быть «резервной командой» для какого-либо клуба Европы или мира.