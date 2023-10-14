С третьей попытки. Лукаку расцвёл под руководством Моуриньо

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вчера, 13:58

И игрок, и тренер осознают, что это их последний шанс.

Гол Ромелу Лукаку в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года между Бельгией и Австрией стал победным. Для форварда этот забитый мяч стал третьим в двух последних матчах бельгийской национальной команды. Кажется, Бельгия снова обретает лидера атак. Еще недавно Лукаку вычеркивали из большого футбола. Серия ошибочных решений, неудачное выступление на поле – все это указывало на то, что нестабильный нападающий должен наконец-то сойти с первых страниц футбольных новостей.

Минувшим летом его с трудом «Челси» пристроил на правах аренды в «Рому». Надо отдать должное самому Ромелу, у него был вариант с переездом в Саудовскую Аравию, но, видимо, Лукаку посчитал, что на таком негативном фоне завершать с европейским футболом не хочет. И решил остаться, побороться. На старте этого сезона кажется, что решение было верным.

Снова вместе

Интересно, что в «Роме» случилось уже третье воссоединение Лукаку и Жозе Моуриньо. Во время предыдущих двух попыток в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» игроку и тренеру не хватало гармонии. С третьей попытки вроде бы она появилась. Даже сейчас слово Моуриньо имеет большой вес. Год назад он убедил неожиданно для многих Пауло Дибалу перейти в «Рому». А минувшим летом приложил много усилий для того, чтобы заполучить отвергнутого и подвергаемого нещадной критике Лукаку. Как видно, не зря старался.

Статистика бельгийца в Серии А впечатляет. Она уже превосходит его показатели за вроде бы хороший сезон в «Интере». Такое ощущение, что в 30 лет Лукаку наконец-то достиг полной зрелости, баланса своих психологических, физических и технических возможностей. У него пять голов в шести матчах Серии А, то есть 0,8 гола за игру в среднем. В таком темпе по итогам сезона можно забить 25 мячей, если избегать травм и спада формы.

Мощно и технично работающий с мячом Лукаку способен влиять на результат и игру «Ромы» на любой стадии матча. Для схемы Моуриньо такой исполнитель подошел оптимально. Надо заметить, что только однажды, начиная с сезона-1994/95, форвард «Ромы» дебютировал лучше. Это был Габриэль Батистута, который забил восемь мячей в своих первых шести матчах.

Последний шанс

В Лукаку Моуриньо нашел идеального игрока, вокруг которого можно построить атаку. И без Ромелу португальца уже наверняка уволили бы. Ведь старт «Ромы» в Серии А получился провальным. Серьезная травма Тэмми Абрахама в конце прошлого сезона поставила клуб перед задачей найти бомбардира, уже готового к Серии А. Уже в этом сезоне в матче с «Кальяри» травмировался Дибала. Так что роль Лукаку становится еще более важной. Помимо него в команде остается лишь Андреа Белотти на позиции центрфорварда.

У Моуриньо сейчас есть, пожалуй, последняя возможность громко заявить о себе на клубном уровне, что-то выиграть. И Лукаку становится важнейшей опорой в достижении цели португальца, который все ближе к тому, чтобы начать новый этап в своей профессиональной деятельности: возглавить какую-то сборную или клуб в Саудовской Аравии. К своим 60 годам он успел потренировать лучших футболистов мира, выиграть Лигу чемпионов и еще много трофеев.

Но сейчас мало кто назовет Моуриньо в числе ведущих тренеров мира. Он оказался не готов к тем изменениям, которые произошли в тактическом и динамическом плане с футболом за последние пять-шесть лет. Португалец упрямо придерживался своих идей, которые уже не работали. Временами он от них отступал, но сразу найти себя не получается при таком складе ума и характере.

В Лукаку Моуриньо нашел такого человека, который способен на поле претворять в жизнь идеи тренера, оживляя его подход. Чувствует это и сам Ромелу, который говорит о португальце как о фигуре большей, чем тренерская:

Моуриньо знает мою семью, он знает моих детей. Я ему полностью доверяю, а он – мне. Он жесткий тренер, как и многие другие, с которыми я работал ранее. Но это единственный подход, который позволяет мне расти как игроку.

Схватился за соломинку

Этот союз дает последний шанс не только Моуриньо, но и самому Лукаку. Летнее трансферное окно сложилось сложно для всех. «Роме» нечего было тратить, Лукаку не мог найти себе команду. Он отказался от «Аль-Хиляля», с «Ювентусом» не срослось, в «Челси» и «Интере» его видеть не хотели, другие клубы не желали рисковать, подписывая дорогостоящего кота в мешке.

Кажется, Лукаку оценил, что «Рома» пошла на риск, арендовав его. И благодарит команду максимальной самоотдачей. Ведь Ромелу был отстранен от предсезонной подготовки с «Челси». Ему приходилось тренироваться с личным тренером, следовать строгой диете и жесткому графику занятий. Когда у тебя нет каких-то реальных перспектив впереди, трудно поддерживать в себе мотивацию для всего этого. Но Лукаку удалось быстро восстановить оптимальную форму, как только он оказался в «Роме».

Но мы пока говорим лишь о стартовом отрезке, на котором есть сухая статистика: семь голов в восьми матчах за «Рому» во всех турнирах. Она впечатляет. Но мы имеем дело с Лукаку. Он способен сделать или сказать что-то неаккуратное, что разом перечеркнет любые достижения и все старания, с которыми он тщательно восстанавливает репутацию. Тем не менее есть ощущение, что союз Лукаку и Моуриньо продержится в «Роме», пока португалец в клубе. То есть, скорее всего, до следующего лета, если римское руководство все же не решится отправить тренера в отставку раньше. Текущий контракт Моуриньо с «Ромой» истекает 30 июня 2024 года.