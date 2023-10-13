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В ФИФА призвали к прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

вчера, 16:53

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своём письме Израильской футбольной ассоциации призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной.

Я хотел бы выразить от имени ФИФА и всего международного футбольного сообщества наши глубочайшие соболезнования Футбольной ассоциации Израиля и Палестинской футбольной ассоциации в свете ужасающего насилия, которое происходило в последние дни.

Это столь же душераздирающе, сколь и шокирующе видеть, как регион, жители которого слишком долго переживали такие глубокие страдания, страдает ещё больше.

Футбольный мир твёрдо солидарен с народами Израиля и Палестины, а также со всеми невинными жертвами, которые заплатили невыразимую цену.

ФИФА присоединяется к призыву о немедленном прекращении военных действий и немедленному облегчению страданий народов Израиля и Палестины.

Конечно, мы знаем, что футбол не может решить мировые проблемы, но он может сыграть хотя бы небольшую роль в пролитии света надежды там, где, кажется, впереди только тьма.

Футбол показывает, что можно объединять людей в атмосфере взаимного уважения, выступая в качестве средства достижения мира и, в конечном итоге, примирения, даже когда это казалось невозможным для большинства.

Я хотел бы подчеркнуть, что ФИФА сделает всё возможное, чтобы помочь вам в ваших усилиях по оказанию помощи и восстановить мир и надежду для вашего народа сейчас и в будущем.

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