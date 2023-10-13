В «Челси» Азару было запрещено покупать бургеры возле стадиона

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вчера, 19:49

Во время выступлений за «Челси» было запрещено покупать бургеры в фудтраке, который находился возле «Стэмфорд Бридж».

Руководству «синих» не нравилось, что после домашних матчей бельгиец часто посещал фудтрак возле стадиона, покупая фастфуд. Боссы «Челси» захотели положительно повлиять на физическую форму Азара, поэтому запретили ему посещать фудтрак, находившийся возле «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной карьеры.