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В «Челси» Азару было запрещено покупать бургеры возле стадиона

вчера, 19:49

Во время выступлений за «Челси» Эдену Азару было запрещено покупать бургеры в фудтраке, который находился возле «Стэмфорд Бридж».

Руководству «синих» не нравилось, что после домашних матчей бельгиец часто посещал фудтрак возле стадиона, покупая фастфуд. Боссы «Челси» захотели положительно повлиять на физическую форму Азара, поэтому запретили ему посещать фудтрак, находившийся возле «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:58
Азар около фудтрака: когда вкусно, тогда вкусно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:25
Хватит уже о нем, Азар закончил...
Elliada
Elliada
вчера в 22:39
За Челси он играл здорово. Не нужно было уходить
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 22:17
Он на фастфудах вообще-то держался. Переехал в Мадрид, перестал есть фастфуды и парень пропал.
FenixSL
FenixSL
вчера в 22:11
ну вкусно
че вы докопались
курильщики наверняка есть среди его хейтеров
че не бросили то
adekvat
adekvat
вчера в 20:53
Променял футбол на фастфуд.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:20
Умно.. Барселона не додумалась сделать тоже самое с Дембеле. Возможно тогда на Камп Ноу с Ливером в своё время было бы 4:0.. Хе..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:17
В Челси был одним из лучших в мире 🔥
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:07
А не возле стадиона жри не хочу?
shur
shur
вчера в 20:03
...фастфуд победил, вот теперь ешь не хочу, да и пивком можно запить!!!
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