Главный тренер «Ариса» прокомментировал текущее состояние Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский дал комментарий касательно текущего состояния нападающего Александра Кокорина.
Пока необходимо время. Мы надеемся, что он восстановится. На данный момент Кокорин не на сто процентов готов, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы Саня вернулся в свои прежние кондиции, чтобы он мог без каких-либо проблем действовать на поле.
За 6 матчей 2 гола и ассист в Общак закинул.
Это лучший результат!
Смотрящий одобряет.
Если беречь Кокорина и правильно его использовать, он может очень много пользы принести и помочь команде. в прошлом сезоне тащил хорошо, аж чемпионами стали.
За 6 матчей 2 гола и ассист в Общак закинул.
Это лучший результат!
Смотрящий одобряет.
Если беречь Кокорина и правильно его использовать, он может очень много пользы принести и помочь команде. в прошлом сезоне тащил хорошо, аж чемпионами стали.