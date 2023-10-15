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Главный тренер «Ариса» прокомментировал текущее состояние Кокорина

вчера, 11:48

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский дал комментарий касательно текущего состояния нападающего Александра Кокорина.

Пока необходимо время. Мы надеемся, что он восстановится. На данный момент Кокорин не на сто процентов готов, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы Саня вернулся в свои прежние кондиции, чтобы он мог без каких-либо проблем действовать на поле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:31
Кокора отвечает делом.
За 6 матчей 2 гола и ассист в Общак закинул.
Это лучший результат!
Смотрящий одобряет.
Если беречь Кокорина и правильно его использовать, он может очень много пользы принести и помочь команде. в прошлом сезоне тащил хорошо, аж чемпионами стали.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Сейчас "прокапают" и всё будет "нормалёк"...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:12
Есть предчувствие, что Кокоша уже наигрался в футбол и хочет просто отдохнуть на Кипре...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:01
Острый приступ лени с ним случился на Кипре, или что?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
Просто Шурик живёт в своём мире и своём кайфе !)
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