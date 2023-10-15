Главный тренер «Ариса» прокомментировал текущее состояние Кокорина

Главный тренер «Ариса» дал комментарий касательно текущего состояния нападающего .

Пока необходимо время. Мы надеемся, что он восстановится. На данный момент Кокорин не на сто процентов готов, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы Саня вернулся в свои прежние кондиции, чтобы он мог без каких-либо проблем действовать на поле.