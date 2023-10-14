Тонали намерен лечиться от игровой зависимости

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали намерен обратиться к психологу, чтобы пройти лечение от игровой зависимости.
Футболист полагает, что ему нужно избавиться от «внутреннего дискомфорта». Игрок готов сотрудничать с Федерацией футбола Италии, чтобы в будущем общаться с молодыми людьми, которые страдают тем же недугом.
Главный тренер «сорок» Эдди Хау также согласился помочь хавбеку.
Ранее в Италии разгорелся скандал в связи со ставками.
- Я вчера на автоматах тридцать штук просадил, жена меня убьёт.
- А я вчера пятьдесят поднял!
- Как?!
- Прошёл мимо!
- Я вчера на автоматах тридцать штук просадил, жена меня убьёт.
- А я вчера пятьдесят поднял!
- Как?!
- Прошёл мимо!
Или же сделать ему пересадку головы..., но пока даже янки в своих нано-лабораториях в этом бессильны...
Или же сделать ему пересадку головы..., но пока даже янки в своих нано-лабораториях в этом бессильны...