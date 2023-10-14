Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Тонали намерен лечиться от игровой зависимости

вчера, 14:36

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали намерен обратиться к психологу, чтобы пройти лечение от игровой зависимости.

Футболист полагает, что ему нужно избавиться от «внутреннего дискомфорта». Игрок готов сотрудничать с Федерацией футбола Италии, чтобы в будущем общаться с молодыми людьми, которые страдают тем же недугом.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау также согласился помочь хавбеку.

Ранее в Италии разгорелся скандал в связи со ставками.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Главный тренер «Ариса» прокомментировал текущее состояние Кокорина
Сегодня, 11:48
Каземиро получил травму в составе сборной Бразилии
Вчера, 18:35
Скалони высказалася о возможном участии Месси в матче со сборной Перу
Вчера, 08:57
Осимхен получил травму в матче против Саудовской Аравии
13 октября
«Барселона» сообщила о травме защитника Алехандро Бальде
13 октября
ОфициальноУ бывшего главного тренера «Лестера» Шекспира обнаружили рак
12 октября
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:42, ред.
Тут выход только в том, чтоб ограничить его доступ к наличным и эл. банковским счетам...., потому как этот недуг не лечится.
Или же сделать ему пересадку головы..., но пока даже янки в своих нано-лабораториях в этом бессильны...
протон
протон
вчера в 17:31
Буки - зло. Сейчас столько рекламы этой заразы, что пройти мимо буквально невозможно. Тут тебе и выигрыши, тут тебе и бонусы, тут тебе и разные привилегии. А потом оказывается, что ты нехороший лудоман. Тебе грозит дисква, и надо ходить к психологу, который знает много правильных слов.
протон
протон
вчера в 17:26
Беседуют два игромана:
- Я вчера на автоматах тридцать штук просадил, жена меня убьёт.
- А я вчера пятьдесят поднял!
- Как?!
- Прошёл мимо!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:02
Лекарство только одно. Играть бесплатно на поле. Футбольном.. Тогда и ставить нечего будет на другом поле. Игровом..
lotsman
lotsman
вчера в 15:11
Судя по одному моему знакомому, это очень трудно, в смысле вылечиться. Практически невозможно.
asraeil
asraeil
вчера в 14:59
Правильно решение выбрал. Удачи в лечении и больше не болеть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 