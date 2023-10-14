Тонали намерен лечиться от игровой зависимости

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вчера, 14:36

Полузащитник «Ньюкасла» намерен обратиться к психологу, чтобы пройти лечение от игровой зависимости.

Футболист полагает, что ему нужно избавиться от «внутреннего дискомфорта». Игрок готов сотрудничать с Федерацией футбола Италии, чтобы в будущем общаться с молодыми людьми, которые страдают тем же недугом.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау также согласился помочь хавбеку.

Ранее в Италии разгорелся скандал в связи со ставками.