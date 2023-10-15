В ноябре «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Нефтчи»

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вчера, 14:54

В ноябре «Нефтчи» и «Зенит» проведут товарищеский матч в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Баку.

Есть только устная договорённость. Детали контракта по товарищескому матчу так же обговорены. Ждём сам контракт от питерской стороны. Точная дата матча? Знаем, что это ноябрь. Мы предложили свои даты, сейчас мяч на стороне «Зенита».

Вчера «сине-бело-голубые» провели товарищескую игру с «Кайратом».