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«Зенит» может сыграть с клубами из Бразилии на турнире в феврале 2024 года

вчера, 12:30

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима рассказал о зимнем турнире с участием «Зенита».

Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России? Это не проблема. Единственная сложность — календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию. Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

Когда пройдёт этот турнир? С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено. Как проходили переговоры с «Зенитом»? Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении. Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:29
В Катаре предпочтительнее, там и сборы зимой можно провести и логистика позволяет пртвлечь команды из разных стран.
lotsman
lotsman
вчера в 14:22
Интересно будет посмотреть. Турнир с бразильцами, да ещё у себя дома.
adekvat
adekvat
вчера в 14:17
Международные матчи с хорошими командами нужны, от России можно еще пару команд подтянуть.
izrafel
izrafel
вчера в 14:07
Если получится, то можно будет оценить Зенит с другой стороны.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:55
Надо глянуть , игрв должны получится хорошими!
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:45
Можно было бы и посмотреть. Хоть какое то разнообразие. Наши клубы и так без международных игр больше года торчат.
LOpp
LOpp
вчера в 13:20
матч плавно перетечет в просмотр игроков
zz7szyn995u8
zz7szyn995u8
вчера в 13:12
Отличная идея. Да и во время перелëта скучно не будет:

С тобою мы объедем конкурентов,
Хоть каждый раз тянуло нас домой,
Отдай Богданович кого-нибудь в аренду,
Поставь меня в состав свой основной.

Тебе зарплату мне платить,
Тебе семью мою кормить,
Команда молодости нашей
Команда без которой так не жить.
nubom
nubom
вчера в 12:37
Я думаю надо просто первому составу клуба сыграть с вторым..
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