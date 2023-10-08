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В Федерации футбола Венгрии ответили на вопрос о возможной игре с Россией

вчера, 11:43

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо ответил на вопрос о возможном матче со сборной России.

Если нам будет что объявить о товарищеском матче с Россией и других будущих играх, мы сделаем это на нашем сайте. Но на данный момент мы сосредоточены только на отборочных матчах чемпионата Европы. Вопрос о товарищеской встрече с командой России в 2024-м и других матчах сейчас не актуален.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 11:58
Дипломаат!.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:45
Дипломатично отказался, всё ещё может перевернуться.
lotsman
lotsman
вчера в 16:21
Всё правильно ответил, деликатно отшил журналистов, чтобы не приставали с провокационными вопросами.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:36
Остаётся только Азия,других вариантоа пока нет!
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:55
Договоренностей никаких нет, значит и сказать толком нечего
Всё по делу
112910415
112910415
вчера в 14:29
пока всё в тумане
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:29, ред.
Тема очень несерьёзная, которая даже не требует обсуждения.

Перед тем как говорить о чём то, надо узнать предисловия.
Корреспондент Sport24 Владислав Шапиро задал вопрос пресс-секретарю Федерации футбола Венгрии Герго Шабо и тот ему дал ответ.


Эта была была просто беседа ледей, которых никто не уполномочивал решать данный вопрос.
Федерации Венгрии и России не имею к этому бреду никакого отношения!!!
adekvat
adekvat
вчера в 13:19, ред.
Ответил бы что не против игры, уже бы начали гнобить всякие шавки типа прибалтов и пшеков.
ABir
ABir
вчера в 13:13
Зависимый человек, не имеет права высказать свое мнение, поэтому так и ответил
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:13
В товарищеском матче флаг наш или опять нейтральный
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:25
Кто задал этот идиотский вопрос-"вот единственный вопрос,требующий ответа"...
Остальное настолько очевидно,что не нуждается даже в таком ответе. Новый передел мира ещё в горячей фазе,и время определиться окончательно,кто перебежит в стан победителя,не наступило.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:24
Уклонился от прямого ответа, и наших не послал и под европендосов не прогнулся.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:21
Засунуть голову в песок не получится.
idres
idres
вчера в 12:18
Ну в принципе с одной стороны он прав... они борются за реальный шанс попасть на Европу и товарищеские матчи им совсем ни к чему (тем боле с Россией), но с другой стороны есть ощущение что просто деликатно послал...
Гость
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