В Федерации футбола Венгрии ответили на вопрос о возможной игре с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо ответил на вопрос о возможном матче со сборной России.

Если нам будет что объявить о товарищеском матче с Россией и других будущих играх, мы сделаем это на нашем сайте. Но на данный момент мы сосредоточены только на отборочных матчах чемпионата Европы. Вопрос о товарищеской встрече с командой России в 2024-м и других матчах сейчас не актуален.