В Федерации футбола Венгрии ответили на вопрос о возможной игре с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо ответил на вопрос о возможном матче со сборной России.
Если нам будет что объявить о товарищеском матче с Россией и других будущих играх, мы сделаем это на нашем сайте. Но на данный момент мы сосредоточены только на отборочных матчах чемпионата Европы. Вопрос о товарищеской встрече с командой России в 2024-м и других матчах сейчас не актуален.
Всё по делу
Всё по делу
Перед тем как говорить о чём то, надо узнать предисловия.
Корреспондент Sport24 Владислав Шапиро задал вопрос пресс-секретарю Федерации футбола Венгрии Герго Шабо и тот ему дал ответ.
Эта была была просто беседа ледей, которых никто не уполномочивал решать данный вопрос.
Федерации Венгрии и России не имею к этому бреду никакого отношения!!!
Перед тем как говорить о чём то, надо узнать предисловия.
Корреспондент Sport24 Владислав Шапиро задал вопрос пресс-секретарю Федерации футбола Венгрии Герго Шабо и тот ему дал ответ.
Эта была была просто беседа ледей, которых никто не уполномочивал решать данный вопрос.
Федерации Венгрии и России не имею к этому бреду никакого отношения!!!
Остальное настолько очевидно,что не нуждается даже в таком ответе. Новый передел мира ещё в горячей фазе,и время определиться окончательно,кто перебежит в стан победителя,не наступило.
Остальное настолько очевидно,что не нуждается даже в таком ответе. Новый передел мира ещё в горячей фазе,и время определиться окончательно,кто перебежит в стан победителя,не наступило.