Футболист АПЛ устроил тайную секс-вечеринку

В одном из пятизвёздочных отелей Лондона прошла тайная секс-вечеринка, организатором которой был известный футболист АПЛ. Об этом рассказала одна из посетительниц данного мероприятия.
На вечеринку были приглашены модели. В отель их доставляли на машинах. Еда и выпивка были бесплатными. Чтобы попасть в номера, нужно было пройти через гараж на заднем дворе отеля. При входе необходимо было сдать телефон и подписать соглашение о неразглашении.
Отмечается. что девушек было так много, что им приходилось ждать своей очереди. В номерах отеля их ожидали футболисты АПЛ.