Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Футболист АПЛ устроил тайную секс-вечеринку

вчера, 16:20

В одном из пятизвёздочных отелей Лондона прошла тайная секс-вечеринка, организатором которой был известный футболист АПЛ. Об этом рассказала одна из посетительниц данного мероприятия.

На вечеринку были приглашены модели. В отель их доставляли на машинах. Еда и выпивка были бесплатными. Чтобы попасть в номера, нужно было пройти через гараж на заднем дворе отеля. При входе необходимо было сдать телефон и подписать соглашение о неразглашении.

Отмечается. что девушек было так много, что им приходилось ждать своей очереди. В номерах отеля их ожидали футболисты АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с thesun.co.uk
«Енисей» выложил видео с действиями болбоя в матче с «Химками»
Вчера, 20:52 Видео
В «Баварии» растёт недовольство Тухелем
Вчера, 09:36
Полузащитник «Ромы» Залевски поставил ставку, что получит жёлтую карточку
13 октября
СлухиВ Италии разгорелся скандал в связи со ставками
13 октября
В матче Аргентины и Парагвая произошёл инцидент с участием Месси и Санабрии
13 октября
СлухиНекоторые сотрудники МЮ хотят уйти из клуба из-за позиции по Гринвуду
12 октября
Сортировать
Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 02:43, ред.
конечно это будет магуайр известный и самый дорогостоящий в истории футбола нападающий мю, которого всю карьеру заставляют играть в защите чтобы загубить карьеру
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:14
Известный футболист?) Ну всё. Ждем заявлений в полицию о том, что девушки пришли просто посидеть в гараже и поесть пиццы, а из-за позднего времени решили заночевать в номере какого-нибудь футболиста на его кровати с ним и его другом. А всё, что произошло дальше, было не согласовано)
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:45
Опять посыпятся заявления об изнасилованиях.
протон
протон
вчера в 19:50
При Романцеве такого не было.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:15
Задний двор отеля....
pomor45
pomor45
вчера в 19:01
Ему что в вину ставят? Что вечеринка тайная и многие желающие о ней не знали?
Futurista
Futurista
вчера в 18:06
"тайная секс-вечеринка" о которой стало всем известно)...
Igo0rek
Igo0rek ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:49
Он известный любитель вызывать представительниц древнейшей профессии, поэтому я думаю, что такое мероприятие он не должен был пропустить.
adekvat
adekvat
вчера в 17:49
Одно радует пригласили девчат, а не мужиков.
shlomo
shlomo
вчера в 17:45
Вот так и приглашай кого попало на вечеринку... нужно было бы проверенных, чтобы не сдали журналюгам.
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:30
Я удалил мои сообщения- это лишнее.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:10
Понятно, спасибо за откровенность.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:06
Откуда такая уверенность в этом?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:06
Вы серьёзно, не сарказм?
Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:04
Что в этом такого позорного?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:04
Отвечаю, там был Уокер. Не думаю, что он организатор, но точно там был xD
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:51
Позорники
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:39
Нам не важно,какого цветУ,если женщин нормальных нету.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:37
В номерах отеля их ожидали темнокожие футболисты АПЛ
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:37
Малолетки,на фоне европейских прожжённых ,лживых и льстивых шакалов.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:30
Про Дениса Глушакова и Александра Кокорина с Павлом Мамаевым забыли? Они все не из западной или центральной Европы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:29
Точно не Грилиш, у него нет тайн от общественности, сколько видео с ним не стоящим на ногах, точно не Терри, раз пригласили не жен футболистов, дальше можно только гадать.
YNWA
YNWA
вчера в 16:28
Это по любому были шляпники.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:27
Так тож "Райский Сад",в котором падают еврики с ветвей плодоносящих дерев,аки яблоки.Ева-31и щеголяют голяком,а звёзды пинанья мяча все в смокингах...тьфу,тоже голышом,но в галстуках и бабочках.Нормальное явление.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:26
Через гараж так же проезжали фуры с виагрой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 