Футболист АПЛ устроил тайную секс-вечеринку

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вчера, 16:20

В одном из пятизвёздочных отелей Лондона прошла тайная секс-вечеринка, организатором которой был известный футболист АПЛ . Об этом рассказала одна из посетительниц данного мероприятия.

На вечеринку были приглашены модели. В отель их доставляли на машинах. Еда и выпивка были бесплатными. Чтобы попасть в номера, нужно было пройти через гараж на заднем дворе отеля. При входе необходимо было сдать телефон и подписать соглашение о неразглашении.