В Италии разгорелся скандал в связи со ставками

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вчера, 13:59

Итальянская полиция вчера допросила ряд игроков по подозрению в незаконных ставках.

Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» признался следователям, что делал ставки в нелегальной букмекерской конторе и добровольно передал свой мобильный телефон органам. У 22-летнего футболиста оказалась задолженность в размере более 1 млн евро из-за серьёзной игровой зависимости.

Также в тренировочном лагере в Коверчано показания дали хавбеки из «Ньюкасла» и из «Астон Виллы», оба после этого покинули расположение сборной Италии.

По данным источника со ссылкой на La Repubblica, в скандале замешаны как минимум 10 футболистов Серии А, в том числе ещё один игрок «бьянконери». Если вину докажут, им грозит дисквалификация на срок до трёх лет. Санкция может быть смягчена, если футболисты будут сотрудничать.