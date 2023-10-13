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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2023/2024

В Италии разгорелся скандал в связи со ставками

вчера, 13:59

Итальянская полиция вчера допросила ряд игроков по подозрению в незаконных ставках.

Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли признался следователям, что делал ставки в нелегальной букмекерской конторе и добровольно передал свой мобильный телефон органам. У 22-летнего футболиста оказалась задолженность в размере более 1 млн евро из-за серьёзной игровой зависимости.

Также в тренировочном лагере в Коверчано показания дали хавбеки Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы», оба после этого покинули расположение сборной Италии.

По данным источника со ссылкой на La Repubblica, в скандале замешаны как минимум 10 футболистов Серии А, в том числе ещё один игрок «бьянконери». Если вину докажут, им грозит дисквалификация на срок до трёх лет. Санкция может быть смягчена, если футболисты будут сотрудничать.

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Все комментарии
металлург
металлург
вчера в 23:45
Когда с РПЛ начнут ловить
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:46
Многие хотят легких денег.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:30
Теперь понятно почему их всё время снятием очков наказывают - по другому на них хрен как повлияешь
lotsman
lotsman
вчера в 16:30
Вот и верь потом в честную игру.
idres
idres
вчера в 16:13
Дзаньоло конечно отмочил номер....Этот гений ставил на матчи своей команды с телефона прямо во время игры....
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:06
Где ставки там всегда скандалы!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:01
Италия родина мафии,страсть к деньгам у них в крови!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 15:21
Самое смешное, что против самого Макса Аллегри было давнее дело, что он постоянно играл во время первого срока в "Юве" на ставках через серых буков, принадлежащих Коморре. Но его замяли, видимо, клан Аньелли вмешался.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:07
Надо понимать итальянский менталитет, там вся жизнь игра! Так что это неискоренимо! Но борьба идёт…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:32
По традиции - минус 10 очков с Ювентуса в пользу Гриффиндора!
2mtva6nxv7ps
2mtva6nxv7ps
вчера в 14:25
Денег им мало что-ли?
alexgurzan
alexgurzan ответ 5u32agmx3g2w (раскрыть)
вчера в 14:10
Попрошу заметить: временно без призов, уже совсем скоро они вернутся)
5u32agmx3g2w
5u32agmx3g2w
вчера в 14:08, ред.
Да у нас на соккере он каждый месяц разгорается - то клонов ловят всем честным народом, то за пользование левыми кэфами совестят! И ничё играем, уже блин даже и без призов!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:04
За такое пожизненно надо дисквалифицировать. Они достаточно получают денег, чтобы не смотреть в сторону букмекеров. Точнее, получали. Накосячил - отвечай

p.s. ситуации Фаджоли не позавидуешь, дисквал и нет дохода, так еще и долг в миллион евро. Это помянем парня
Djebrael
Djebrael
вчера в 14:03
Вот откуда берутся договорняки....:))))
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