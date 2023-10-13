В Италии разгорелся скандал в связи со ставками

Итальянская полиция вчера допросила ряд игроков по подозрению в незаконных ставках.
Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли признался следователям, что делал ставки в нелегальной букмекерской конторе и добровольно передал свой мобильный телефон органам. У 22-летнего футболиста оказалась задолженность в размере более 1 млн евро из-за серьёзной игровой зависимости.
Также в тренировочном лагере в Коверчано показания дали хавбеки Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы», оба после этого покинули расположение сборной Италии.
По данным источника со ссылкой на La Repubblica, в скандале замешаны как минимум 10 футболистов Серии А, в том числе ещё один игрок «бьянконери». Если вину докажут, им грозит дисквалификация на срок до трёх лет. Санкция может быть смягчена, если футболисты будут сотрудничать.
p.s. ситуации Фаджоли не позавидуешь, дисквал и нет дохода, так еще и долг в миллион евро. Это помянем парня
p.s. ситуации Фаджоли не позавидуешь, дисквал и нет дохода, так еще и долг в миллион евро. Это помянем парня