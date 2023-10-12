Некоторые сотрудники МЮ хотят уйти из клуба из-за позиции по Гринвуду

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вчера, 17:12

Часть персонала «Манчестер Юнайтед» намерена покинуть клуб из-за позиции «дьяволов» по нападающим и .

МЮ ранее провел внутреннее расследование, доказавшее невиновность Гринвуда. Антони также был отстранен из-за эпизода с насилием в отношении девушки, но позднее клуб изменил свое решение.