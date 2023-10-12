Некоторые сотрудники МЮ хотят уйти из клуба из-за позиции по Гринвуду

Часть персонала «Манчестер Юнайтед» намерена покинуть клуб из-за позиции «дьяволов» по нападающим Мэйсону Гринвуду и Антони.
МЮ ранее провел внутреннее расследование, доказавшее невиновность Гринвуда. Антони также был отстранен из-за эпизода с насилием в отношении девушки, но позднее клуб изменил свое решение.
Некоторые сотрудники «Манчестер Юнайтед» намерены покинуть коллектив, поскольку позиция МЮ по этим футболистам их разочаровала. Отмечается, что внушительной волны увольнений не последует. Работники «дьяволов» полагают, что клуб не хотел отстранять Гринвуда, но это пришлось сделать из-за давления общественности. Подозрения также возникли и насчет истории Антони: клуб якобы скрывал обвинения в адрес игрока, но боссы коллектива позднее это опровергли.
Не стоит обращать внимание на околофутбольные темы.
Не стоит обращать внимание на околофутбольные темы.