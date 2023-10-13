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В «Шахтёре» подтвердили, что их игрок не вернулся в Украину

13 октября 2023, 15:59

В «Шахтёре» прокомментировали информацию о том, что полузащитник команды Александр Роспутько не вернулся вместе с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном».

Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации.

Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды.

Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию.

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