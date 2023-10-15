В «Баварии» растёт недовольство Тухелем

Футболисты «Баварии» выражают недовольство поведением главного тренера Томаса Тухеля. Они считают, что специалист утратил влияние и что команда перестала развиваться.
Также футболисты недовольны тем, что Тухель не общается с ними индивидуально. В основном игроки коммуницируют с ассистентами 50-летнего немца. Ещё одной причиной недовольства называется то, что Тухель объявляет стартовый состав только за несколько часов до матча.
Ранее сообщалось о критике наставника «Баварии» со стороны почётного президента мюнхенского клуба Ули Хёнесса.
Тухель возглавляет клуб из Мюнхена с марта этого года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Бундеслиги «Бавария» занимает 3-ю строчку.
Кропотливый труд и природный ум - основа его Личности. Ему прежде всего важно дело и отношение к нему со стороны ребят в поле.
Поэтому тот, кто выжимает из себя максимум на тренировках и в официальных играх, по определению не может быть недовольным Тухелем. А морщат ....опу те, у кого иное к этому отношение.
Даже говнистые Мбаппе и Неймар..., даже таких кадров фигура Тухеля заставляла засовывать своё эго куда подалее и заниматься работой - футболом. О чём ещё может идти речь ?!
P.S. Ну а Хёнесс ..., сделаем скидку на его возраст. Недаром же в песне поётся: "в шестьдесят также как в двадцать, ну а в семьдесят также как в десять..." ))
Кропотливый труд и природный ум - основа его Личности. Ему прежде всего важно дело и отношение к нему со стороны ребят в поле.
Поэтому тот, кто выжимает из себя максимум на тренировках и в официальных играх, по определению не может быть недовольным Тухелем. А морщат ....опу те, у кого иное к этому отношение.
Даже говнистые Мбаппе и Неймар..., даже таких кадров фигура Тухеля заставляла засовывать своё эго куда подалее и заниматься работой - футболом. О чём ещё может идти речь ?!
P.S. Ну а Хёнесс ..., сделаем скидку на его возраст. Недаром же в песне поётся: "в шестьдесят также как в двадцать, ну а в семьдесят также как в десять..." ))