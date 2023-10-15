В «Баварии» растёт недовольство Тухелем

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вчера, 09:36

Футболисты «Баварии» выражают недовольство поведением главного тренера . Они считают, что специалист утратил влияние и что команда перестала развиваться.

Также футболисты недовольны тем, что Тухель не общается с ними индивидуально. В основном игроки коммуницируют с ассистентами 50-летнего немца. Ещё одной причиной недовольства называется то, что Тухель объявляет стартовый состав только за несколько часов до матча.

Ранее сообщалось о критике наставника «Баварии» со стороны почётного президента мюнхенского клуба Ули Хёнесса.

Тухель возглавляет клуб из Мюнхена с марта этого года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Бундеслиги «Бавария» занимает 3-ю строчку.