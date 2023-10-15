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В «Баварии» растёт недовольство Тухелем

вчера, 09:36

Футболисты «Баварии» выражают недовольство поведением главного тренера Томаса Тухеля. Они считают, что специалист утратил влияние и что команда перестала развиваться.

Также футболисты недовольны тем, что Тухель не общается с ними индивидуально. В основном игроки коммуницируют с ассистентами 50-летнего немца. Ещё одной причиной недовольства называется то, что Тухель объявляет стартовый состав только за несколько часов до матча.

Ранее сообщалось о критике наставника «Баварии» со стороны почётного президента мюнхенского клуба Ули Хёнесса.

Тухель возглавляет клуб из Мюнхена с марта этого года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Бундеслиги «Бавария» занимает 3-ю строчку.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:10
Дарова Витя!
Capral
Capral
вчера в 20:42, ред.
Протон, хорошо сказал, но думаю -дело в руководстве- прошлом и нынешнем. Это как раз тот случай, когда рыба гниёт с головы...
протон
протон
вчера в 20:39
Шок и совершенная неожиданность. Тренер, который знаменит своими требованиями, угрюмостью, нелюдимостью и замкнутостью не хочет дружить и общаться с игроками и вечно недоволен составом. Ну кто мог это предвидеть?
Может это в игроках Баварии дело?
Постоянно всплывает новость о том, что игроки чем то недовольны.
И при Нагельсмане такое было, при Коваче, при Анчи, теперь вот Тухель
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:33
Скорее на ведьм...
Привет, Олег!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:29
В общем охота на попрыгунчика объявлена....)
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Зидан, при всем к нему уважении, не плохой тренер, но не более. Главное его качество - это педагогика. Чего стоит только его речь в перерыве финала ЛЧ с Ювентусом в 2017 г. При нем в Реале коллектив был сплочённый и организованным, в раздевалке царила дружеская атмосфера. Зидан никогда не позволял себе критиковать своих футболистов в СМИ, никогда не выносил сор из избы. Плюс в Реале у Зидана был огромный авторитет, как легенды сливочных. И такое руководство в сочетании с мощнейшим на то время составом и привели Реал Зидана к тем рекордным достижениям. Но Бавария - это не Реал. Во-первых там не будет такого заоблачного авторитета, во-вторых состав очень далёк от идеального. В третьих руководство Баварии - это далеко не Перес, который умеет договариваться и находить компромиссы с тренерами. Так что думаю ничего не сделает Зидан с этой Баварией.

А на счёт третьего прихода в Реал - полностью согласен! Это не нужно не Зидана, не Реалу. Да и во второй раз не стоило возвращаться.
Capral
Capral
вчера в 16:59
Да всё понятно- Дида не топ, Тухель- не тренер, и Реал с двумя иностранцами...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 16:10
Это сразу было ясно, не того полёта птица. Средний тренер. Ну да, ЛЧ взял с Челси, так её и физручина Ди Матео брал.
Рой Макай
Рой Макай ответ rain07 (раскрыть)
вчера в 14:48, ред.
Флик это вообще не тренер. То что он выиграл на шару ЛЧ в тот ковидный год - это совершенно не показатель. Просто вспомним кто тогда вообще в полуфиналах играл. А вот работа в сборной Германии как раз таки показатель его квалификации.
rain07
rain07 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:31
Когда есть Флик зачем Зидан
Capral
Capral ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 13:45
Однозначно- руководство, недолюбливающее Тухеля.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:06
Интересно, кто это все начал?
Кто интригует из игроков команды?
Capral
Capral
вчера в 11:59
А вот и свежайшее заявление М.Баббеля! Цитирую: "Я не удивлен положением дел в клубе. Сначала, Мане лупит по лицу Сане. Затем, легенду Баварии не приглашают на празднование чемпионства команды. Потом- ссора между Маттеусом и Клинсманном. Ничего удивительного..."
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:39
Да никто никого не наказывал. В Баварии бардак и начался он именно при Нагельсманне, когда в команде образовались два противоборствующих лагеря. Во многом из-за этого, Сали и Кан нашли кандидатуру в лице Тухеля. Сам, Тухель, никогда не скрывал, что оба прежних руководителя- его покровители, и именно с ними, он собирался работать, и искать у них поддержки. Но их уволили, и по признанию самого Тухеля- с новым начальством ему придется непросто, надо будет искать компромисс. Удивительно, что Л.Маттеус молчит- главной оппонент Тухеля. Но, видимо выжидает...
adekvat
adekvat
вчера в 11:21
Зря Нагельсманна обидели, бог наказывает.
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:00
Зидан свободен. Говорят, что он может управлять звездами. Вот реальный вызов для него, а не в третий раз в Реал возвращаться.
izrafel
izrafel
вчера в 10:50
Когда его назначали как раз об этом и был разговор...
lotsman
lotsman
вчера в 10:48
Тренер у них виноват, а сами то что не развиваетесь?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:37
Макс, ещё раз- аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:26
Нагельсман им был не такой, теперь и Тухель им не такой. Поставьте им тренером Моура, пусть почувствуют разницу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:18, ред.
ТТ- истинный немец.
Кропотливый труд и природный ум - основа его Личности. Ему прежде всего важно дело и отношение к нему со стороны ребят в поле.
Поэтому тот, кто выжимает из себя максимум на тренировках и в официальных играх, по определению не может быть недовольным Тухелем. А морщат ....опу те, у кого иное к этому отношение.
Даже говнистые Мбаппе и Неймар..., даже таких кадров фигура Тухеля заставляла засовывать своё эго куда подалее и заниматься работой - футболом. О чём ещё может идти речь ?!

P.S. Ну а Хёнесс ..., сделаем скидку на его возраст. Недаром же в песне поётся: "в шестьдесят также как в двадцать, ну а в семьдесят также как в десять..." ))
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:15
Согласен на все 1000%,!!!
👍👍👍👍👍👍👍
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:11
Гвардиола авторитет. Его слово закон. У Тухеля пока нет такого авторитета. Сейчас Бавария превращается в ПСЖ, где игроки руководят, а не тренер. Не удивлюсь, если Тухеля уволят посреди сезона, несмотря на результаты, как было с Нагельсманном.
Capral
Capral ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 09:58
Ничего удивительного- в Баварии как и раньше нет единства, а работа Тухеля рассматривается под микроскопом. Тухель с самого начала предупреждал и опасался того, что работать с новым начальством ему будет сложно. Видимо не ошибся. Да и обиды выдвигаемые Тухелю со стороны игроков- просто смешные. Гвард все годы себя так ведёт и ничего...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:41
Не понимаю чем им Тухель не угодил,нормальный тренер!
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