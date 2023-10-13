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В матче Аргентины и Парагвая произошёл инцидент с участием Месси и Санабрии

вчера, 10:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

В матче между сборными Аргентины и Парагвая в рамках отбора на ЧМ-2026 произошёл неприятный инцидент.

У нападающего Лионеля Месси и форварда команды-соперника Антонио Санабрии возникла словесная перепалка. Когда капитан «альбиселесте» повернулся спиной, парагваец сделал, как показалось, плевок в сторону аргентинца, который в итоге не попал на Месси.

Сам Лео никак не отреагировал на произошедшее во время поединка, после игры отметив:

Правда в том, что я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из них плюнул в меня. Я даже не знаю, кто этот мальчик. Я его не видел. Мне об этом сказали. Не хочу придавать этому значения, потому что он будет везде выступать, что ещё хуже. Это станет известно, так что лучше оставить всё там.

Сам Санабрия также отрицает, что плевал именно в Месси:

Я видел фото. Выглядит так, что я плюнул в него, но нет, на самом деле ничего такого не было. Он был далеко, я категорически отрицаю, что плевал именно в него.

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Перевод с tycsports.com Фото: Твиттер сборной Аргентины
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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:40
Санабри таким образом хочеть стать вечный звездой. Чтобы всю его запомнили всю жизнь. как Матерации . После удара Головой Зидана
Capral
Capral
вчера в 16:09
Я против подобных методов на поле и вне его- против плевков, драк и тп. Но будем объективными, иногда, и сам Месси может спровоцировать конфликт. Другое дело- как на это реагировать...
Верг
Верг ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:18
в затылок
Stakh70
Stakh70 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:16
Этот недоголландец плюнул оба раза сзади,без рассизма,но он редкостная гнид@
valt134
valt134
вчера в 15:15
Получается, что сам факт плевка Санабрия не отрицает.Просто он говорит, что плевал :»не именно в него». Думаю, «верблюда» все же нужно наказать.
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:35
респект Санабрия
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Пунт (раскрыть)
вчера в 14:27
Я вижу ты с "трепетом' ждешь ближайший день рождения Марадоны.. Сколько раз к этому сроку ты ещё "родишься"?.. Хе..
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:08
Раздутие конфликта из ничего
Кто-то что-то увидел и понеслось
Пунт
Пунт ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 14:02
В этом матче не было чемпионов мира. Только коллекционер краденного.
ESY
ESY ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:43
Этот случай, показывает только зависть и невоспитанность. На поле надо игрой доказывать, а это от бессилия !
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:38
При пандемии плеваться как то ни к чему..
John 5mith
John 5mith ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:35
Райкаард в затылок Феллеру плевал. Это Тотти плюнул Поульсену в лицо.
Ну так он за это оставшиеся два матча Евро пропустил.
Ждем что парагвайцу прилетит.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:50
Гом просто трус...
Это он все спровоцировал.
ОПС
ОПС
вчера в 12:12
По телевизору смотришь и видишь, что все на поле плюются. Так что любого можно поставить на место этого Санабрии.
ad2tasr34576
ad2tasr34576
вчера в 11:58
В гнома не так просто попасть плевком
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:57
Никто не хочет проигрывать. Особенно чемпионам мира. Такова их участь.. В ЮА всегда рубятся до последнего.. Месси правильно и спокойно отреагировал..
fmgaevuq8vg9
fmgaevuq8vg9
вчера в 11:44
Жаль что не попал
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:31
Верблюды только так и могут прославиться.
Capral
Capral
вчера в 11:28, ред.
Ну, подобное, мы уже проходили в игре ФРГ-Голландия, когда, Райкард плюнул в лицо Фёллеру. Месси повезло больше, чем немцу- он стоял спиной к плюющему.
В любом случае, вряд ли, Месси мог бы физически ответить обидчику. Но, как показывает случай- не все в этом мире преклоняются перед Лионелем...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:03
Нечего плеваться не верблюды же... нужно как Зизи головой бодаться....:))))
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