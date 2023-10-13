В матче Аргентины и Парагвая произошёл инцидент с участием Месси и Санабрии

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вчера, 10:59

В матче между сборными Аргентины и Парагвая в рамках отбора на ЧМ -2026 произошёл неприятный инцидент.

У нападающего и форварда команды-соперника возникла словесная перепалка. Когда капитан «альбиселесте» повернулся спиной, парагваец сделал, как показалось, плевок в сторону аргентинца, который в итоге не попал на Месси.

Сам Лео никак не отреагировал на произошедшее во время поединка, после игры отметив:

Правда в том, что я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из них плюнул в меня. Я даже не знаю, кто этот мальчик. Я его не видел. Мне об этом сказали. Не хочу придавать этому значения, потому что он будет везде выступать, что ещё хуже. Это станет известно, так что лучше оставить всё там.

Сам Санабрия также отрицает, что плевал именно в Месси: