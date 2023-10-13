В матче Аргентины и Парагвая произошёл инцидент с участием Месси и Санабрии

В матче между сборными Аргентины и Парагвая в рамках отбора на ЧМ-2026 произошёл неприятный инцидент.
У нападающего Лионеля Месси и форварда команды-соперника Антонио Санабрии возникла словесная перепалка. Когда капитан «альбиселесте» повернулся спиной, парагваец сделал, как показалось, плевок в сторону аргентинца, который в итоге не попал на Месси.
Сам Лео никак не отреагировал на произошедшее во время поединка, после игры отметив:
Правда в том, что я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из них плюнул в меня. Я даже не знаю, кто этот мальчик. Я его не видел. Мне об этом сказали. Не хочу придавать этому значения, потому что он будет везде выступать, что ещё хуже. Это станет известно, так что лучше оставить всё там.
Сам Санабрия также отрицает, что плевал именно в Месси:
Я видел фото. Выглядит так, что я плюнул в него, но нет, на самом деле ничего такого не было. Он был далеко, я категорически отрицаю, что плевал именно в него.
В любом случае, вряд ли, Месси мог бы физически ответить обидчику. Но, как показывает случай- не все в этом мире преклоняются перед Лионелем...
В любом случае, вряд ли, Месси мог бы физически ответить обидчику. Но, как показывает случай- не все в этом мире преклоняются перед Лионелем...
Ну так он за это оставшиеся два матча Евро пропустил.
Ждем что парагвайцу прилетит.
Ну так он за это оставшиеся два матча Евро пропустил.
Ждем что парагвайцу прилетит.