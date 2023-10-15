«Енисей» выложил видео с действиями болбоя в матче с «Химками»

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вчера, 20:52

«Енисей» в своём телеграм-канале опубликовал видеоролик с действиями болбоя во время выездного матча Первой лиги с «Химками» (0:1).

В концовке игры произошёл неприятный эпизод — мальчик, подающий мячи, на последних секундах поединка не кинул мяч вратарю красноярцев , а бросил его в сторону. Голкипер гостей не раз кричал на болбоя на протяжении встречи за то, что тот кидал мячи в сторону.

После финального свистка Ставер и его партнёры по команде налетели на болбоя, в результате вратарь «Енисея» получил красную карточку.

Ставер уже принёс извинения перед своим клубом и болельщиками сибиряков.