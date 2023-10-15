Руни хочет пригласить в «Бирмингем Сити» экс-вратаря сборной Англии

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вчера, 09:59

Главный тренер «Бирмингем Сити» планирует подписать голкипера «Рейнджерс» .

Вратарь перешел в стан «джерс» по просьбе наставника команды , но рулевой покинул команду, будущее игрока теперь под вопросом. Отмечается, что шотландцы захотят получить за этот трансфер как можно больше.

Батленд является воспитанником «Бирмингема». Сложность заключается в том, что клуб хочет приобрести нападающего и центрального полузащитника, но важно при этом вписаться в финансовые правила лиги.