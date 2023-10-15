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Руни хочет пригласить в «Бирмингем Сити» экс-вратаря сборной Англии

вчера, 09:59

Главный тренер «Бирмингем Сити» Уэйн Руни планирует подписать голкипера «Рейнджерс» Джека Батленда.

Вратарь перешел в стан «джерс» по просьбе наставника команды Майкла Била, но рулевой покинул команду, будущее игрока теперь под вопросом. Отмечается, что шотландцы захотят получить за этот трансфер как можно больше.

Батленд является воспитанником «Бирмингема». Сложность заключается в том, что клуб хочет приобрести нападающего и центрального полузащитника, но важно при этом вписаться в финансовые правила лиги.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:49
Больше его стоимости они не получат.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 10:41
Не плохой вариант для самого Бирмингема. Вопрос в том - получится ли подписать?
Гость
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