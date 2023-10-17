Тьерри Анри признан лучшим игроком за всю историю АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги на всю историю по версии издания FourFourTwo. На втором месте расположился нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Замыкает первую тройку бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер.
Также в первую десятку лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo вошли: бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни; бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз; бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона; бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард; бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард; бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз.
Напомним, Анри выступал за «Арсенал» с лета 1999 года до лета 2007 года, и в 2012 году. На его счету: 377 матчей, 228 голов и 103 голевых передачи. Вместе с «Арсеналом» француз выигрывал: Суперкубок Англии, дважды Кубок Англии и дважды АПЛ. Также Анри дважды признавался лучшим футболистом года в стане «канониров», трижды лучшим игроком и четырежды лучшим бомбардиром Чемпионата Англии.
В августе 46-летний француз возглавил молодёжную сборную Франции.
Что то с трудом вериться что чопорные островитяне признают лучшим что то не английское.....
Что то с трудом вериться что чопорные островитяне признают лучшим что то не английское.....
Давай еще скамеечников предложи
Давай еще скамеечников предложи
Из других команд можно было отметить Петра Чеха, Азара, Де Хеа, Суареса, Варди, Кейна и т. д.
Из других команд можно было отметить Петра Чеха, Азара, Де Хеа, Суареса, Варди, Кейна и т. д.
Он и бомбардир и контролировал центр поля и был настоящим лидером команды
Он и бомбардир и контролировал центр поля и был настоящим лидером команды