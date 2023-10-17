Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Тьерри Анри признан лучшим игроком за всю историю АПЛ

вчера, 09:45

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги на всю историю по версии издания FourFourTwo. На втором месте расположился нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Замыкает первую тройку бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер.

Также в первую десятку лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo вошли: бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни; бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз; бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона; бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард; бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард; бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз.

Напомним, Анри выступал за «Арсенал» с лета 1999 года до лета 2007 года, и в 2012 году. На его счету: 377 матчей, 228 голов и 103 голевых передачи. Вместе с «Арсеналом» француз выигрывал: Суперкубок Англии, дважды Кубок Англии и дважды АПЛ. Также Анри дважды признавался лучшим футболистом года в стане «канониров», трижды лучшим игроком и четырежды лучшим бомбардиром Чемпионата Англии.

В августе 46-летний француз возглавил молодёжную сборную Франции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вялый отбор. Италия легко сдалась англичанам
Сегодня, 00:43Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Сборные Англии и Венгрии досрочно вышли на Евро-2024
Вчера, 23:52
Новый рывок «Фиорентины». Итальяно готовит команду-открытие под ЛЧ
Вчера, 17:44Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии2
Обляков считает, что сборная России играла хорошо
Вчера, 10:47
Полузащитник сборной России Глебов подвёл итоги матча с Кенией
Вчера, 09:55
Карпин: «Счёт в матче с Кенией по игре. Проблем с мотивацией не видел»
16 октября
Сортировать
Все комментарии
ars14
ars14
вчера в 20:26
Тьерри безусловно был кумиром моего детства, и символом того великолепного Арсенала! То что его выбрали лучшим, имеет место быть и не безосновательно. Соглашусь что по настоящему топ игроков за время существования АПЛ было много, и для каждой группы болельщиков свой лучший игрок))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:26
А где в списке Рууд Ван Нистелроой, Ван дер Сар, Яаап Стам???
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:26
Из твоего списка можно внести КДБ, Кейна и Чеха.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:05
Такое ощущение будто АПЛ заканчивается и уже не будет лучше
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:05
Наверное всё таки он, был стабилен и действительно много шуму наделал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:36, ред.
Издатели опрос проводили среди французов живущих в Англии???
Что то с трудом вериться что чопорные островитяне признают лучшим что то не английское.....
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 10:53
Полностью согласен с изданием FourFourTwo!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 10:27
В голосовании участвовали преимущественно мужчины 45+ ...))
Рой Макай
Рой Макай ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 10:24
Да, и это я еще не всех вспомнил, вон еще товарищ здорово дополнил мой список
Elliada
Elliada ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 10:17
В Лестере он был одним из главных звезд. В Сити играл немного, но был полезен.
dеigandre
dеigandre ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 10:16
Ван Перси? В одном ряду?))))
dеigandre
dеigandre ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:15
Мареза? Он стабильно-то в основе не играл )
Давай еще скамеечников предложи
Elliada
Elliada
вчера в 10:12
Все эти рейтинги необъективные. К примеру, Сити доминирует в Англии много лет и где игроки?? Где Агуэро, КДБ, Сильва и др.? Мареза можно было занести в рейтинг. Он сначала выиграл АПЛ с Лестером, а потом с Сити много раз выигрывал.

Из других команд можно было отметить Петра Чеха, Азара, Де Хеа, Суареса, Варди, Кейна и т. д.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:11
Как по мне больший вклад вносил Лэмпард
Он и бомбардир и контролировал центр поля и был настоящим лидером команды
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:02
Анри конечно крут, но к примеру Джеррард, Лэмпард, Терри, Дрогба, Ширер, Гиггз, Руни, ван Перси, Давид Силва и многие другие могут стоять с ним в одном ряду.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:52
У другого любого издания может быть друглй выбор.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:51
Не согласен я что он лучший игрок в истории АПЛ
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:48
Анри конечно феерил в свое время, но были и другие кто играл не хуже его.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 