Тьерри Анри признан лучшим игроком за всю историю АПЛ

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вчера, 09:45

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги на всю историю по версии издания FourFourTwo. На втором месте расположился нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии . Замыкает первую тройку бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии .

Также в первую десятку лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo вошли: бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии ; бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса ; бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции ; бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии ; бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии ; бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии .

Напомним, Анри выступал за «Арсенал» с лета 1999 года до лета 2007 года, и в 2012 году. На его счету: 377 матчей, 228 голов и 103 голевых передачи. Вместе с «Арсеналом» француз выигрывал: Суперкубок Англии, дважды Кубок Англии и дважды АПЛ . Также Анри дважды признавался лучшим футболистом года в стане «канониров», трижды лучшим игроком и четырежды лучшим бомбардиром Чемпионата Англии.

В августе 46-летний француз возглавил молодёжную сборную Франции.